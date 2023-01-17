Rusya ordusu için yeni planlama! Asker sayısı kaça çıkacak?
Ukrayna ile savaşta olan Rusya, yeni bir planlama hazırlayarak yaş sınırını 30'a yükseltmek için harekete geçti. Rus ordusundaki gelişmeler devam ederken, asker sayısının da artacağı belirtildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada asker sayısının 1,5 milyona çıkabileceğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ordudaki asker sayısının 1,5 milyona yükseltileceğini bildirdi. Şoygu, bakanlık yetkilileriyle yaptığı toplantıda, ordunun kadrosunda 2023'ten 2026'ya kadar büyük çaplı değişiklikler yapılacağını kaydetti.
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kadrosunu genişletmek için tüm faaliyetlerin kapsamlı bir planda birleştirilmesi ve savunma sanayisinden silahların teslimat süresi ile eşleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in asker sayısının 1,5 milyona çıkarılması kararı aldığını ifade etti.
Bakan Şoygu, "Devletin askeri güvenliğini sağlamak ve Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerini ve kritik tesislerini korumak ancak ordunun temel yapısal bileşenlerini güçlendirerek mümkündür." değerlendirmesini yaptı.
Putin, geçen yıl imzaladığı kararla 137 binlik artışla asker sayısını 2023 itibarıyla 1 milyon 150 bin 623'e yükseltmişti.
YAŞ SINIRI İÇİN YENİ PLANLAMA
Rusya'da zorunlu askerlikte uygulanan 18-27 yaş aralığında değişikliğe gidilmesi planlanıyor.
Rusya Parlamentosu'nun Savunma Komitesi Başkanı Andrei Kartapolov yaptığı açıklamada, Rusya'nın baharda zorunlu askerlikte uygulanan üst yaş sınırını 30'a çıkarabileceğini ifade ederek, alt yaş sınırının ise ancak 1 ila 3 yıllık bir geçiş döneminden sonra 18'den 21'e çıkarılabileceğini açıkladı.
Rusya'nın mevcut asker sayısının yüzde 30 oranında artırılması yönündeki planlar ve Ukrayna'daki savaşta ağır kayıplardan kaynaklanan büyük insan gücü eksikliklerini gidermek için söz konusu değişikliği yapacağı düşünülüyor.
Kartapolov başka bir açıklamasında ise, asker sayısını artırmak için bu değişikliğin yapılacağı yönündeki açıklamaları reddederek, "Sahip olduğumuz asker sayısı her yıl azalıyor ve bu sayı artmayacak" ifadelerini kullandı.
Kartapolov ayrıca, değişiklik ile askere alınacak kişi sayısının yaklaşık 200 bin civarında olmasının beklendiğini sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz sene aralık ayında Savunma Bakanlığı'nın zorunlu askerlik hizmeti için mevcut yaş aralığı olan 18-27'yi 21-30'a yükseltilmesi önerisine destek vermişti.
Rusya, 1,15 milyon olan asker sayısını 1,5 milyona çıkarmayı planlıyor.
Öte yandan geçtiğimiz senen eylül ayında Rusya, Ukrayna'da devam eden çatışmalar nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez seferberlik ilan etmiş ve 300 binden fazla kişiyi silah altına almıştı.
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