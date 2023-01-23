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İstanbul'da 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 bin 916 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2023
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İstanbul’da 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 bin 916 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 11 ilçede yapılan operasyonda, 3 bin 916 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise toplam 613 kilo 250 gram uyuşturucu madde, 137 bin 580 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 375 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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