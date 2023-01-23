Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur’an-ı Kerim’e hadsiz saldırının yapıldığı yerde saygı programı yapılacak

TRT Haber canlı yayınında konuşan Ali Erbaş, Stockholm'deki büyükelçilik önünde Kuran-ı Kerim yakılması olayı hakkında, "Kabul edilebilir bir şey değil. Şiddetle kınıyoruz. Kutsal bir kitaba yapılan her saldırı bizi yaralıyor. Hele ki devlet izni ile yapılması asla kabul edilemez. Gösterdiğimiz tepki az bile" yorumunda bulundu.

"KU'RAN OKUNACAK, İSVEÇÇE MEALLERİ VERİLECEK"

Ali Erbaş, "Yarın (24 OCAK 2023) Türk Büyükelçiliği'nin önünde, Kur'an-ı Kerim'e hadsiz saldırının yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim'e saygı programı yapılacak. Belirlemiş olduğumuz bir hocamız Kur'an-ı Kerim okuyacak. Okumuş olduğu ayetlerin Türkçe ve İsveççe, belki İngilizce mealleri verilecek. Bir açıklama yapılacak. Bu açıklama ile Kur'an'a olan saygımızı ortaya koymuş olacağız." dedi.