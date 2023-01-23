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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur'an-ı Kerim'e hadsiz saldırının yapıldığı yerde saygı programı yapılacak

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Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur’an-ı Kerim’e hadsiz saldırının yapıldığı yerde saygı programı yapılacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı yapılacağını bildirdi. Erbaş, "(24 OCAK 2023) Türk Büyükelçiliği'nin önünde, Kur'an-ı Kerim'e hadsiz saldırının yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim'e saygı programı yapılacak. Belirlemiş olduğumuz bir hocamız Kur'an-ı Kerim okuyacak. Okumuş olduğu ayetlerin Türkçe ve İsveççe, belki İngilizce mealleri verilecek. Bir açıklama yapılacak. Bu açıklama ile Kur'an'a olan saygımızı ortaya koymuş olacağız." dedi.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Ali Erbaş, Stockholm'deki büyükelçilik önünde Kuran-ı Kerim yakılması olayı hakkında, "Kabul edilebilir bir şey değil. Şiddetle kınıyoruz. Kutsal bir kitaba yapılan her saldırı bizi yaralıyor. Hele ki devlet izni ile yapılması asla kabul edilemez. Gösterdiğimiz tepki az bile" yorumunda bulundu.

"KU'RAN OKUNACAK, İSVEÇÇE MEALLERİ VERİLECEK"

Ali Erbaş, "Yarın (24 OCAK 2023) Türk Büyükelçiliği'nin önünde, Kur'an-ı Kerim'e hadsiz saldırının yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim'e saygı programı yapılacak. Belirlemiş olduğumuz bir hocamız Kur'an-ı Kerim okuyacak. Okumuş olduğu ayetlerin Türkçe ve İsveççe, belki İngilizce mealleri verilecek. Bir açıklama yapılacak. Bu açıklama ile Kur'an'a olan saygımızı ortaya koymuş olacağız." dedi.

"ŞER OLARAK ORTAYA ÇIKTI, HAYRA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ"

"Sizin için şer beklediğiniz bazı şeylerde Allah hayır yaratabilir." ayetini hatırlatan Ali Erbaş, şöyle konuştu:

"Bunu biz hayra dönüştürmeliyiz. Şer olarak ortaya çıktı. Bunu kabul etmek mümkün olmadığına göre bu bir kötülüktür. Bu kötülükleri ortadan kaldırmak, şerleri hayra dönüştürmek de bizim işimizdir. Dolayısıyla Müslümanlar olarak her zaman kitabımızı okuma, anlama, yaşama, savunma, saygı gösterme noktasında her zaman teyakkuz halinde olmalıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize bu ruhu yerleştirmek durumundayız."

İSVEÇ'TE ALÇAK EYLEM

Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, 21 OCAK 2023 tarihinde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak yine Kuran-ı Kerim yaktı.

Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü.

Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, dün yaptığı açıklamayla İsveç polisinin bugün yapacağı eyleme izin verdiğini vurgulamış ve herkesi sosyal medya hesaplarından eyleme davet etmişti.

Paludan, TSİ ile saat 15.00'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki bir alanda İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemleri arasında elinde bir çakmak ile uzun bir açıklama yaptı.

Paludan daha sonra Kuran-ı Kerim'i yakıp, elinde yanan Kuran-ı Kerim ile açıklamalarına devam etti. Eylem sırasında İsveç polisinin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.

RASMUS PALUDAN KİM?

Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Stram Kurs adlı aşırı sağ çizgide olan ve Danimarka ile İsveç'te faaliyet gösteren bir siyasi partinin kurucusu olarak biliniyor.

Paludan, daha önce Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Paludan daha önce de Kuran-ı Kerim yakma eylemi düzenlemiş ve en son geçen yıl Müslümanların yoğun yaşadığı bir semtte Kuran-ı Kerim yakam eylemini gerçekleştirmişti.

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