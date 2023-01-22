Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu’nda seferlerin başlayacağı tarih de belli oldu

METRO ÜCRETİ KAÇ LİRA OLACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro ücretini ve mesafenin ne kadar olduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, "Hem İstanbulkart hem Türkiyekart hem de kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Havalimanı ücreti 12 TL olacak." ifadelerini kullandı.