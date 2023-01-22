Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda seferlerin başlayacağı tarih de belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yaptığı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nu kullandı. Öte yandan TCDD metro hattında seferlerin 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla başlayacağını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro ücretini ve mesafenin ne kadar olduğunu açıkladı. Seferler ise ilk bir ay boyunca ücretsiz olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yaptığı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nu kullandı. Sefere eşlik eden çocuklar, Başkan Erdoğan'ın sevdiği şarkıları seslendirdi.
İLK SEFER TARİHİ 23 OCAK
Öte yandan TCDD metro hattında seferlerin 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla başlayacağını duyurdu.
METRO ÜCRETİ KAÇ LİRA OLACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro ücretini ve mesafenin ne kadar olduğunu açıkladı.
Bakan Karaismailoğlu, "Hem İstanbulkart hem Türkiyekart hem de kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Havalimanı ücreti 12 TL olacak." ifadelerini kullandı.
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