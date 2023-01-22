Londra'da "Parayı buldum" diyen Kılıçdaroğlu Ankara'da kendisiyle çelişti: "Kimseye el açmayacağız"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, icazet seferinin ikinci durağı olarak İngiltere'ye gitmişti. Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'da konuşan Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, "Sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Göreceksiniz güzel Türkiye'yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi" ifadelerini kullanmıştı. CHP lideri bugün Ankara'da yaptığı açıklamada ise kendisiyle çelişti. Kılıçdaroğlu, adaylık mesajı verip "Türkiye’yi inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız" diye konuştu. Yaşananlar, Londra'da başka Ankara'da başka konuşan Kılıçdaroğlu'na "riyakar" tepkilerini de beraberinde getirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, adaylık çalışmalarına hız verdi.
Geçtiğimiz aylarda ABD'ye icazet seferi düzenleyen Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönüşen temasları sırasında kendi mahallesinde dahi eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
TEFECİ DEDİĞİ LONDRA'DAN MEDET UMDU!
Daha önce "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" ifadeleriyle bir kara propaganda yürüten Kılıçdaroğlu, tefeci dediği Londra'da el açmış ve para bulduğunu iddia etmişti.
"LONDRA'DA PARAYI BULDUM" AÇIKLAMASI
Kılıçdaroğlu, o dönemde hamburger yediği sırada çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Hamburgerlerimizi yedik" diyerek kendisine yöneltilen eleştirileri umursamadığını kanıtlamış ve "para bulduğunu" açıklamıştı.
Kılıçdaroğlu, yayımladığı videodaki konuşmasını "Sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham olacaksınız emin olun. Göreceksiniz güzel Türkiye'yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi…" ifadeleriyle noktalamıştı.
YİNE KENDİSİYLE ÇELİŞTİ
Yaptığı açıklamalarla sık sık kendisiyle çelişen CHP lideri, bugün Ankara'da yaptığı konuşmada ise bir kez daha kendisini yalanladı.
Kılıçdaroğlu, adaylık mesajı verip "Türkiye'yi inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı'nın riyakar siyaseti, tepkileri de beraberinde getirdi.
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