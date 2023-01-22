Londra'da "Parayı buldum" diyen Kılıçdaroğlu Ankara'da kendisiyle çelişti: "Kimseye el açmayacağız"

YİNE KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

Yaptığı açıklamalarla sık sık kendisiyle çelişen CHP lideri, bugün Ankara'da yaptığı konuşmada ise bir kez daha kendisini yalanladı.

Kılıçdaroğlu, adaylık mesajı verip "Türkiye'yi inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı'nın riyakar siyaseti, tepkileri de beraberinde getirdi.