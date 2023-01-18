Son dakika: Mardin'de Eren operasyonu! 655 personel katılıyor
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Mardin ilinde 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
Mardin'de 655 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu"nun başlatıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin ilinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 (Mardin-Bagok) Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Fatih Duru" operasyonu başlatıldı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 655 personel 50 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
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