Son dakika: Mardin’de Eren operasyonu! 655 personel katılıyor

Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 655 personel 50 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.