Son dakika | Timler peşlerinde! PKK’ya Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 operasyonu

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.