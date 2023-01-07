07 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Timler peşlerinde! PKK'ya Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 operasyonu

Son dakika | Timler peşlerinde! PKK'ya Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2023
ABONE OL
Son dakika | Timler peşlerinde! PKK’ya Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 operasyonu

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığınca Batman’da 650 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar Operasyonu” başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Batman ilinde "Eren Abluka Sonbahar Kış-20 (Batman/Sason-Gömük) Şehit J.Komd.Atğm. Orhan SANCAR" operasyonu başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *650* personel *44* operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA