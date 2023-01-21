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Son dakika: Şırnak'ta Eren operasyonu başladı! 871 personel katılıyor

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Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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Son dakika: Şırnak’ta Eren operasyonu başladı! 871 personel katılıyor

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23' operasyonu başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu başlatıldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 9 Tabur 67 operasyonel tim 871 personelin görev aldığı aktarıldı.

Operasyonla ilgili açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

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