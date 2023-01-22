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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro saat kaçta açılacak? İstanbul Havalimanı metro durakları neler? Kaç dakika sürüyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023
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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro saat kaçta açılacak? İstanbul Havalimanı metro durakları neler? Kaç dakika sürüyor?

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının açılışı bugün gerçekleşecek. Uzun zamandır heyecanla beklenen M11 metro hattı ile ilgili detaylar merak ediliyor. İstanbul Havalimanı ulaşımının yükünü büyük ölçüde gidererek zamandan tasarruf yaptıracak dev proje 22 Ocak itibarıyla açılıyor. Peki Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro saat kaçta açılacak? İstanbul Havalimanı metro durakları neler? Kaç dakikada gidiyor?

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro saat kaçta açılacak sorusunun cevabı özellikle İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. Dünyanın en yoğun 10 uluslararası havalimanı arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın ulaşım yükünü büyük ölçüde alacak M11 Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattının açılışı 22 Ocak Pazar günü Başkan Erdoğan önderliğinde gerçekleşecek. Peki Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro saat kaçta açılacak? İstanbul Havalimanı metro durakları neler? Kaç dakikada gidiyor? İşte M11 Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattına dair detaylar...

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Havalimanı metro hattının 22 Ocak Pazar günü saat 14.30'da açılışının gerçekleşmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihine ilişikin açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu açıklamasında, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızı, 22 Ocak 2023 pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz." ifadelerine yer verdi.

KAĞITHANE - İSTANBUL HAVALİMANI METROSU SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Bakan Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir." dedi.

KAĞITHANE İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI

İstanbul 3. havalimanına ulaşımı sağlayacak metro durakları şu şekilde;

-Gayrettepe,

-Kağıthane,

-Hasdal,

-Kemerburgaz,

-Göktürk,

-İhsaniye,

-İstanbul Havalimanı.

Not: İstanbul Havalimanı metrosu 22 Ocak pazar günü Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmı açılacak. Gayrettepe İstasyonu ise birkaç ay sonra hizmete girecek.

DİĞER METRO HATLARIYLA AKTARMA

1- Mecidiyeköy'den M7 Mahmutbey metrosuna binip (2 durak sonra) Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

2- Mahmutbey'den M7 Mecidiyeköy metrosuna binip Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

3- Edirnekapı Tramvayının KİPTAŞ/Venezia durağında M7 Mecidiyeköy metrosuna geçip, ardından Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

4- Metrobüsten Mecidiyeköy durağında inip M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosuna geçip, ardından Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

5- Eyüp Alibeyköy Tramvayının Alibeyköy Metro durağında M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosuna geçip, ardından Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.
M11 Halkalı - İstanbul Havalimanı Metro Durakları

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