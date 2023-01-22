Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro saat kaçta açılacak? İstanbul Havalimanı metro durakları neler? Kaç dakika sürüyor?

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro saat kaçta açılacak sorusunun cevabı özellikle İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. Dünyanın en yoğun 10 uluslararası havalimanı arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın ulaşım yükünü büyük ölçüde alacak M11 Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattının açılışı 22 Ocak Pazar günü Başkan Erdoğan önderliğinde gerçekleşecek. Peki Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro saat kaçta açılacak? İstanbul Havalimanı metro durakları neler? Kaç dakikada gidiyor? İşte M11 Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattına dair detaylar...

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Havalimanı metro hattının 22 Ocak Pazar günü saat 14.30'da açılışının gerçekleşmesi bekleniyor.