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Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe! 645 personel Eren Abluka ile sahada

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Giriş: 22.01.2023 11:10
Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş' operasyonu başlatıldı.
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