İsmail Saymaz'dan 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' algısı: Yalanı ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kaldı
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "Beştepe'de İmamoğlu zirvesi" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında, Kabine toplantısının 13 Aralık'ta icra edildiğini öne sürerek, "Erdoğan'ın kurmaylarıyla İmamoğlu davasını konuştu" algısına başvurdu. Saymaz'ın algısının aksine bahse konu toplantı 12 Aralık'ta yapılmıştı. İmamoğlu davasından 2 gün önce gerçekleştirilen Kabine sonrası Başkan Erdoğan, Türkmenistan'a gitmişti. Yalanı ortaya çıkınca apar topar özür dileyen Saymaz, bu kez de Erdoğan'ın 16 Aralık'ta Malatya'da olduğunu iddia etti. Oysa ki Başkan Erdoğan 16 Aralık'ta İstanbul'da temaslarda bulunmuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, muhalefet partileri ve partilere yakın medya kaynakları çeşitli algı operasyonlarıyla hükümeti hedef almaya başladı.
Gerçekleştirilen son algı operasyonuna CHP tarafından fonlanan Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz imza attı.
"BEŞTEPE'DE İMAMOĞLU ZİRVESİ" MANİPÜLASYONU
Halk TV'nin internet sitesinde "Beştepe'de İmamoğlu zirvesi" başlıklı bir yazı kaleme alan Saymaz, 12 Aralık'ta icra edilen Kabine toplantısının Ekrem İmamoğlu hakkında görülen davanın (14 Aralık) bir gün öncesinde yapıldığını iddia etti.
"13 ARALIK" DEYİP ALGI YAPTI: OYSA Kİ KABİNE 12 ARALIK'TA İDİ
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu davası 14 Aralık'ta, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İsmail Saymaz'ın '13 Aralık' iddiasının aksine Başkan Erdoğan, Kabine'yi Külliye'de 12 Aralık'ta topladı.
BAŞKAN ERDOĞAN, İMAMOĞLU DAVASINDAN ÖNCE YURT DIŞINA GİTTİ
Başkan Erdoğan, Kabine sonrası 13 Aralık'ta yani İmamoğlu davasından bir gün önce gündüz saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Aynı günün akşamında da Esenboğa Havalimanı'ndan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a gitti.
ALGISI ELİNDE PATLAYINCA YARIM AĞIZLA ÖZÜR DİLEDİ: 'TEKNİK HATA' YAPTIM
Yalan ve algısı elinde patlayan İsmail Saymaz, gelen tepkiler üzerine Halk TV yayınında yarım ağızla özür dileyip 'teknik hata' yaptığını söyledi.
Sözlerinin devamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Aralık'ta Malatya olduğunu söyledi.
Saymaz bu sözleriyle de topluma yanlış ve dezenformatif bilgiler verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN MALATYA DEĞİL İSTANBUL'DAYDI
Çünkü iddia ettiğinin aksine Başkan Erdoğan 16 Aralık'ta Malatya'da değil, İstanbul'daydı. Bahsettiği miting ise Mardin'deki gençlerle buluşmasından olan bant yayınıydı.
Öte yandan Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' yalanına diğer yandaş medya unsurları da çanak tuttu.
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