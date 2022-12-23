İsmail Saymaz’dan ’Beştepe’de İmamoğlu zirvesi’ algısı: Yalanı ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kaldı

BAŞKAN ERDOĞAN MALATYA DEĞİL İSTANBUL'DAYDI

Çünkü iddia ettiğinin aksine Başkan Erdoğan 16 Aralık'ta Malatya'da değil, İstanbul'daydı. Bahsettiği miting ise Mardin'deki gençlerle buluşmasından olan bant yayınıydı.



Öte yandan Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' yalanına diğer yandaş medya unsurları da çanak tuttu.