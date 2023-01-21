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Milli Savunma Bakanlığı: El-Kaide terör örgütü üyesi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

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Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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Milli Savunma Bakanlığı: El-Kaide terör örgütü üyesi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, El-Kaide terör örgütü üyesi bir kişinin Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahısın hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ EL-KAİDE ÜYESİ YAKALANDI"

MSB, "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu belirlendi." ifadelerine yer verdi.

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