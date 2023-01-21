Milli Savunma Bakanlığı: El-Kaide terör örgütü üyesi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, El-Kaide terör örgütü üyesi bir kişinin Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahısın hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.
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