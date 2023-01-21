CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde dev vurgun! 9 kişinin maaşı tek hesapta: Yakalanınca intihara kalkıştı
CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde görevli Murat Y., emekli 9 personeli belediye çalışanı gösterip maaşlarını kendi hesabına aktardı. İhbar üzerine İçişleri Bakanlığı ifadeye çağırdı. Bunun üzerine Murat Y. çamaşır suyu içerek intihar girişiminde bulundu.
Çanakkale Belediyesi'nde görevli Murat Y. iki gün önce evinde intihar girişiminde bulundu. Çamaşır suyu içen ve kendisini bıçaklayan Murat Y. eve gelen zabıtalar tarafından hastaneye kaldırıldı.
Murat Y. hakkında bir süredir soruşturma olduğu, müfettişlerin kendisini ifade için belediyeye çağırdığı, o nedenle intihara kalkıştığı ortaya çıktı.
Murat Y.'nin belediyeden emekli olan 9 personeli hâlâ belediyede çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderilen bir e-postada Çanakkale Belediyesi'nde usulsüzlüklerin yaşandığı, personelin evrakta sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında bakanlıktan 2, Sayıştay'dan ise 4 müfettiş iddiaların incelenmesi için belediyeye gönderildi. Geçen hafta belediyeye gelen müfettişler inceleme başlattı. Müfettişler 350'ye yakın belediye işçisinin maaş, tahakkuk, bordrolama ve özlük haklarından sorumlu Murat Y.'nin bir hafta önce rapor aldığını belirledi.
Müfettişlerin yaptığı incelemede Murat Y.'nin belediyeden emekli olan 9 personeli hâlâ çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığı belirlendi. Bu sistemle Murat Y.'nin 2019 yılından bu yana hesabına milyonlarca lira aktardığı tespit edilirken, insan kaynakları müdürünün şifresini de kırarak banka ile yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.
BANYODA ÇAMAŞIR SUYU İÇTİ
İçişleri Bakanlığı, iki gün önce Murat Y.'nin ifadesini almak üzere belediyeye davet etti. Murat Y. gelmeyince evine iki zabıta gönderildi. Ekiplere kapıyı açan Murat Y. duşa girip hemen geleceğini söyledi ama çıkmadı. İçeri giren ekipler banyoda çamaşır suyu içtiği belirlenen ve karnına bıçak saplayan Murat Y.'yi hastaneye kaldırdı. Murat Y. hastanede gözetim altına alındı.
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