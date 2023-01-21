CHP’li Çanakkale Belediyesi’nde dev vurgun! 9 kişinin maaşı tek hesapta: Yakalanınca intihara kalkıştı

Müfettişlerin yaptığı incelemede Murat Y.'nin belediyeden emekli olan 9 personeli hâlâ çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığı belirlendi. Bu sistemle Murat Y.'nin 2019 yılından bu yana hesabına milyonlarca lira aktardığı tespit edilirken, insan kaynakları müdürünün şifresini de kırarak banka ile yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

BANYODA ÇAMAŞIR SUYU İÇTİ

İçişleri Bakanlığı, iki gün önce Murat Y.'nin ifadesini almak üzere belediyeye davet etti. Murat Y. gelmeyince evine iki zabıta gönderildi. Ekiplere kapıyı açan Murat Y. duşa girip hemen geleceğini söyledi ama çıkmadı. İçeri giren ekipler banyoda çamaşır suyu içtiği belirlenen ve karnına bıçak saplayan Murat Y.'yi hastaneye kaldırdı. Murat Y. hastanede gözetim altına alındı.