CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki ’görevi kötüye kullanma’ davasında karar çıktı! ASKİ müdürü ve bürokratlara ceza yağdı

LİMİTİ GEÇMEMEK İÇİN İŞLERİ BÖLMÜŞ

Sabah'ın haberine göre kamu kurum ve kuruluşlarının ihaleye çıkmadan mal ve hizmet alımında kullandığı ve her bir iş için 50 bin 385 lira ile sınırlandırılan 'Doğrudan temin' yönteminde bazı usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. ASKİ Arıtma ve Terfi Merkezlerindeki pis su ve içme suyu kuyularındaki dalgıç pompaları ile iş makinalarının tamir ve bakımında, sıhhi tesisat malzemesi ve elektrik panosu alımlarında ve bazı araç kiralamalarında maliyetlerin 50 bin lira limitini geçtiği, bu nedenle aynı işin bölünerek doğrudan temin yöntemiyle işlerin ihaleye çıkılmadan firmaları verildiği ortaya çıktı. Sadece 1 yılda KDV hariç yapılan harcamanın ise 2 milyon 283 bin lira olduğu kaydedildi.

Buna göre Kuşadası, Didim'de içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarında kullanılmak üzere sıhhi tesisat malzemesi satın alınması gerektiği, benzer nitelikteki işler için doğrudan temin ile KDV hariç 97 bin 675 bin lira ödendiği öğrenildi. Benzer şekilde doğrudan teminle ASKİ'nin merkez ve ilçelerde kullanılmak üzere kağıt alımı için 55 bin 820 lira, pis su ve içme suyu kuyularındaki dalgıç pompa alımı, tamir ve bakımı için farklı zamanlarda KDV hariç 149 bin 817 lira, 150 bin 329 lira, 98 bin 881 lira, 98 bin 620 lira, 99 bin 830 liralık harcama yapıldığı belirlendi.