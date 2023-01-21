Başkan Erdoğan'dan "Roman" genelgesi

BAŞKAN ERDOĞAN: GENELGEYİ İMZALADIM

Başkan Erdoğan, konuşmasında geçen yıl 8 Nisan tarihini "Romanlar Günü" olarak ilan ettiklerini ve ülke genelinde kutlama programları düzenlenmesini sağladıklarını anımsatarak, "Bugün Roman vatandaşlarımıza yönelik 2020-2030 strateji belgesinin ilk aşama eylem planıyla ilgili genelgeyi de imzaladım. İnşallah yarınki Resmî Gazete'de yayımlanıyor. Türkiye Yüzyılı'na yürürken tüm bu hazırlıkları ve daha fazlasını sizlerin hizmetine sunacağız. Çünkü bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim rehberimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' düsturudur. Kardeşlerim, dünyanın siyasi ve ekonomi yönetim sisteminin sarsıldığı, yeni bir küresel idare düzeninin tesisinin sancılarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Hamdolsun Türkiye bu döneme, son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla girmektedir. Sadece Roman vatandaşlarımızla ilgili yaptığımız reformlar bile bu dönemin ülkemiz için ne kadar tarihî bir değişime vesile olduğunu göstermeye yeterlidir." demişti.