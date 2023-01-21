Başkan Erdoğan'dan "Roman" genelgesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025)" ile ilgili genelge yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, (20 OCAK 2023 Cuma günü) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, 2023 Roman Buluşması "Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına katılarak, bir konuşma yapmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN: GENELGEYİ İMZALADIM
Başkan Erdoğan, konuşmasında geçen yıl 8 Nisan tarihini "Romanlar Günü" olarak ilan ettiklerini ve ülke genelinde kutlama programları düzenlenmesini sağladıklarını anımsatarak, "Bugün Roman vatandaşlarımıza yönelik 2020-2030 strateji belgesinin ilk aşama eylem planıyla ilgili genelgeyi de imzaladım. İnşallah yarınki Resmî Gazete'de yayımlanıyor. Türkiye Yüzyılı'na yürürken tüm bu hazırlıkları ve daha fazlasını sizlerin hizmetine sunacağız. Çünkü bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim rehberimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' düsturudur. Kardeşlerim, dünyanın siyasi ve ekonomi yönetim sisteminin sarsıldığı, yeni bir küresel idare düzeninin tesisinin sancılarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Hamdolsun Türkiye bu döneme, son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla girmektedir. Sadece Roman vatandaşlarımızla ilgili yaptığımız reformlar bile bu dönemin ülkemiz için ne kadar tarihî bir değişime vesile olduğunu göstermeye yeterlidir." demişti.
GENELGE RESMİ GAZETE'DE
Başkan Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, toplumun ayrılmaz bir parçası olan Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardım gibi alanlarda yürütülen çalışmalarla sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi yolunda önemli politikaların hayata geçirildiğine işaret etti.
Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile I. Aşama Eylem Planı (2016-2018) ve 2019'da ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca II. Aşama Eylem Planının (2019-2021) yayımlandığını, 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 8 Nisan'ın ülke genelinde "Romanlar Günü" olarak kutlanmasının kararlaştırıldığını anımsatan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Anılan Strateji Belgesi ve Eylem Planlarının uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların devam etmesini temin etmek üzere hazırlanan 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025)' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacak ve ilgili tüm paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır.
Mezkur Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca, yerelde valilikler himayesinde ilgili birimlerce azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."
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