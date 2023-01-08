CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne otogar çalışanlarından isyan! "Donduk!"

"ISITMA, AYDINLATMA İÇİN ÜCRET ALINIYOR"

Soğuk nedeniyle çalışamaz durumda olduklarını dile getiren Gündoğmuş, şöyle konuştu:

"Durumu yetkililere iletmek istiyoruz ama kimse derdimize çare değil. Bugün arkadaşlar yetkili arkadaşlara söylemiş, 'yarın şikayet edin' yanıtı almışlar. Şikayet etmenin de bir etkisi yok. Burada belediye bizden ısıtma, aydınlatma için iki ayda bir ücret alıyor.