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CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne otogar çalışanlarından isyan! "Donduk!"

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne otogar çalışanlarından isyan! Donduk!

CHP’li Yılmaz Büyükerşen yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne karşı otogar çalışanları isyan bayrağı açtı. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet satış gişelerinde çalışan esnaf, ısıtma sisteminin iyi çalışmamasını protesto etti.

Otogar içerisinde toplanan grup adına konuşan Fatih Gündoğmuş, hava sıcaklığının son günlerde hissedilir oranda düştüğünü, otogarda ısınma sorunu yaşadıklarını söyledi.

(Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen)

Gündoğmuş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin otogar için ısıtma ve aydınlatma ücreti tahsil ettiğini ancak binada ısıtma sisteminin devreye sokulmadığını ileri sürdü.

"ISITMA, AYDINLATMA İÇİN ÜCRET ALINIYOR"

Soğuk nedeniyle çalışamaz durumda olduklarını dile getiren Gündoğmuş, şöyle konuştu:

"Durumu yetkililere iletmek istiyoruz ama kimse derdimize çare değil. Bugün arkadaşlar yetkili arkadaşlara söylemiş, 'yarın şikayet edin' yanıtı almışlar. Şikayet etmenin de bir etkisi yok. Burada belediye bizden ısıtma, aydınlatma için iki ayda bir ücret alıyor.

ATKI VE KAZAKLI ÖNLEM

Hiç ısınma yok. Bizler otogar esnafıyız. Her gün kravatlarımızı takıp, beyaz gömleklerimizi giyeriz. Hem otobüs personeli hem yazıhane personeli bu şekilde çalışırız. Bakın, hiç kravatlı adam var mı? Yok. Herkes boğazlı giymiş, atkısını takmış."

Otogarda çalışan Bahadır Işık ise Türkiye'deki diğer otogarlarda böyle bir sorunun olmadığını savundu.

"TEK SORUN YAŞANAN YER ESKİŞEHİR"

Yolcuların sıcak otobüsten inerek soğuk otogar binasına girince şaşırdığını belirten Işık, "Bir de burayı gece göreceksiniz, millet birbirine sarılıyor. Kafasına kaşkol saranlar var. Buna mutlaka bir çözüm bulunmalı. Bizim başka otogarlarda da yazıhanelerimiz var, tek sorun yaşanan yer Eskişehir." diye konuştu.

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