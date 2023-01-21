Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 6’lı yıkım masasının hiçbir hedefi yok

Bu tecrübelerin ışığında artık şu gerçeği hepimiz idrak edebiliyoruz. Siyasi istikrarın tesisi ekonomik büyüme açısından vazgeçilmezdir. Belirsizliğin hakim olduğu iklimde ne ekonomi ne de demokrasi gelişir. 24 günlük, 38 günlük, 2 aylık hükümetlerin görev yaptığı günlerde iş dünyası önünü göremez, geleceğini planlayamaz. AK Parti öncesi eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki en büyük fark işte budur. Bu önemli kazanımı sayesinde ülkemiz terör örgütlerinden, uluslararası güçlere, darbe girişimlerinden sokak eylemlerine kadar maruz kaldığı onca saldırıya rağmen her türlü badireyi atlatmayı bilmiştir.

"TÜRKİYE ARTIK DİPLOMATİK HAMLELERİYLE KENDİNDEN SÖZ ETTİRİYOR"

Bolu Tüneli gibi 17 bakan nice eseri milletimizin hizmetine sunduk. Koalisyon hükümeti olsa yıllarca bitmeyecek otoyolu, havalimanını hizmete açtık. Bugün dünya enerji ve gıda başta olmak üzere krizleri konuşurken biz ihracatta 254 milyar dolara ulaştık. Artan işgücüne rağmen 32 milyon sınırına yaklaşan istihdamı, elde ettiğimiz büyümeyi, turizmde 46 milyar doları bulan turizm gelirimizi, savunmadan enerjiye her alanda yakalanan tarihi başarıları konuşuyoruz. Türkiye artık ekonomik büyümesi, diplomatik hamleleriyle kendinden söz ettiriyor.

Ülkemizin küresel siyasetteki özgül ağırlığı yaşanan her hadiseyle birlikte daha da artıyor. Türkiye yalnızca bölgesine değil, Afrika'dan Asya'ya tüm mazlum milletlere de ilham kaynağı oluyor. Ülkemizi 20 yıl gibi kısa sürede böyle bir dönüşümün baş aktörü yaptığımız için biz de iftihar ediyoruz. Yapmak, imar ve ihya etmek zor, yıkmak, yok etmek, daima kolay olandır.

Her alanda yıkma ile yapma arasında devasa farkı görmek mümkündür.

Binbir emekle belli seviyelere getirilen projelerin akamete uğratılması, kifayetsiz muhterisinin yanlış kararın ürünü bir imzaya bakar. Başta devrim otomobilleri olmak üzere bunun örneklerine geçmişte defalarca rastladık. Aynı kirli oyun tekrar sahnelenmek istiyor. Son 20 yılda en büyük başarıyı elde ettiği savunma sanayi alanında kopartılan fırtınayı eminim sizler de takip ediyorsunuz. Ülkemizin gurur kaynağı olan projelerini daha sandıktan çıkmadan dillerine dolamaya başladılar. Attıkları yalanın altında ezilince de mertçe çıkıp özür dilemek yerine masanın diğer ortakları gibi başkalarını suçlama yoluna gittiler.

İHA ve SİHA konusu aslında 6'lı Masa'nın ülkemizin stratejik yatırımlarına yönelik hazımsızlıklarının ilk değil en son örneğidir. Milletle gönül bağını kopartmış olan masanın en büyük ortak pek çok yatırımımızı doğrudan hedef aldı. Tüm dünyada başarılarıyla adından söz ettiren şirketlerimize çete iftirası atmaktan çekinmedi. Üreten, ihraç eden, insanımıza istihdam sağlayan, ülkemize yatırım yapan firmalarımızı açıkça tehdit ettiler. Daha pek çok ihanet derecesine varan hezeyan, tehditlerle iş dünyamıza yönelik iftiralarda bulundular.