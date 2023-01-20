Başkan Erdoğan’a ünlü sanatçı Goran Bregovic’ten sürpriz: "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programı çok renkli anlara sahne oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ünlü sanatçı Goran Bregovic, Yücel Arzen ve Orkestrası'nın seslendirdiği "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti. Orkestrayı Orhan Şallıer'in yönettiği konserde, Sezen Kiremit solist olarak sahne aldı. Başkan Erdoğan, etkinliğin ardından Bregovic'e plak hediye etti.