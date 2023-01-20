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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’a ünlü sanatçı Goran Bregovic’ten sürpriz: "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti

Başkan Erdoğan’a ünlü sanatçı Goran Bregovic’ten sürpriz: "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programı çok renkli anlara sahne oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ünlü sanatçı Goran Bregovic, Yücel Arzen ve Orkestrası'nın seslendirdiği "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti. Orkestrayı Orhan Şallıer'in yönettiği konserde, Sezen Kiremit solist olarak sahne aldı. Başkan Erdoğan, etkinliğin ardından Bregovic'e plak hediye etti.

Giriş Tarihi: 20.01.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 22:49
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Başkan Erdoğan’a ünlü sanatçı Goran Bregovic’ten sürpriz: Türkiye Yüzyılı şarkısına eşlik etti

Programda, Romanların yer aldığı kısa film izletildi.

Birçok konserin verildiği programda, Roman vatandaşlar sık sık dans etti.

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Başkan Erdoğan’a ünlü sanatçı Goran Bregovic’ten sürpriz: Türkiye Yüzyılı şarkısına eşlik etti

Programda Goran Bregovic, Yücel Arzen ve en hızlı keman virtüözü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Muhammed Yıldırır da sahne aldı.

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Başkan Erdoğan’a ünlü sanatçı Goran Bregovic’ten sürpriz: Türkiye Yüzyılı şarkısına eşlik etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Başkan Erdoğan'a gramofon takdim etti.

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Başkan Erdoğan’a ünlü sanatçı Goran Bregovic’ten sürpriz: Türkiye Yüzyılı şarkısına eşlik etti

BAŞKAN ERDOĞAN, SANATÇILARA TAŞ PLAK HEDİYE ETTİ

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ünlü sanatçı Goran Bregovic, Yücel Arzen ve Orkestrası'nın seslendirdiği "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti.

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Başkan Erdoğan’a ünlü sanatçı Goran Bregovic’ten sürpriz: Türkiye Yüzyılı şarkısına eşlik etti

Başkan Erdoğan da sanatçılar Yücel Arzen, Goran Bregovic, Orhan Şallıel ve Muhammed Yıldırır'a, Mustafa Kandıralı'nın taş plaklarını hediye etti.