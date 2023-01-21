Ekrem İmamoğlu seçim öncesi son hamlesini yaptı: Anadolu turuna çıktı! Kastamonu ziyaretinde çalan şarkı adaylık ilanı mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs 2023'ü işaret etmesiyle muhalefet cephesi hareketlendi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla İstanbul'u işaret ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi son hamlesini yaparak Anadolu turuna çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu oldu. Burada bir dizi ziyaretler gerçekleştiren İmamoğlu'nun kapalı pazar yerindeki açılış esnasında çalan şarkı "Adaylık ilanı mı?" yorumlarına neden oldu. İşte o şarkının sözleri...
6'lı masada cumhurbaşkanı tartışmaları sürerken, adaylık için adı geçen isimlerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. 'Umre'den dönen İmamoğlu Anadolu turuna çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu oldu. Burada bir dizi ziyaretler gerçekleştiren İmamoğlu'nun kapalı pazar yerindeki açılış esnasında çalan şarkı ise büyük yankı uyandırdı. Şarkıyı dinleyenler "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı gibi" demekten kendini alamadı.
İMAMOĞLU ANADOLU TURUNA ÇIKTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim tarihinin açıklanmasıyla birlikte Anadolu turuna çıkma kararı aldı. Kardeş belediyelerle birlikte hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılmak üzere olduğu açıklanan tur kapsamında İmamoğlu Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari gibi farklı bölgelerden 15 ili ziyaret edecek.
İLK DURAK KASTAMONU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu'daki kentleri ziyaretine Kastamonu'da başladı. İmamoğlu, entte yapımı tamamlanan Daday Kapalı Pazar Yeri'nin açılış törenine katıldı.
ÇALINAN ŞARKI DİKKATLERDEN KAÇMADI
Daha sonra İmamoğlu, Daday'daki kapalı pazar yerinin açılışını yaptı Açılış esnasında İmamoğlu'nun sahneye çıktığı esnada çalan şarkı ise dikkatlerden kaçmadı.
"BİRLİKTE TARİH YAZDIK, YİNE YAZARIZ TÜRKİYE'M"
Şarkının sözlerinde "Birlikte tarih yazdık, yine yazarız Türkiyem" ve "İmamoğlu halkın, yürekli sesi, eğilmez başı. Çıktığı seferde hedef demokrasi, İnançlıyız mutlak o gün gelecek" gibi ifadeler yer aldı.
ADAYLIK SİNYALİ Mİ?
İmamoğlu'nun yeni şarkısının çalındığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüleri izleyenler "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı gibi" demekten kendini alamadı.
İşte şarkının sözleri:
Zincirleri kırar aşarız
Hür doğduk ezelden, biz hür yaşarız
Size huzur sözü verdik canım Türkiyem
Birlikte tarih yazdık yine yazarız
İmamoğlu halkın yürekli sesi
eğilmez başı, gençlere örnek
çıktığı seferde hedef demokrasi
inançlıyız mutlak o gün gelecek.
KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN ZORLUYOR
Kamuoyunda sıkılıkla belediye başkanlarının adaylığı ön plana çıksa da Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önüne set çekerek belediye başkanlıklarına devam edeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu Saraçhane'den sonra son olarak 6 Ocak'ta Dudulu-Bostancı Metro Hattı açılışında "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek" diyerek İmamoğlu'na İstanbul'u işaret etmişti.
Ancak İmamoğlu'nun seçim tarihinin açıklanmasının hemen ardından, çıktığı bu Anadolu turu 'Kılıçdaroğlu'na rağmen adaylıktan çekilmediği' şeklinde yorumlanıyor. İmamoğlu'nun Klıçdaroğlu'na rağmen bu girişiminde bulunmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki mesajlarının da sertleşeceği öngörülüyor.
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