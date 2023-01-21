Ekrem İmamoğlu seçim öncesi son hamlesini yaptı: Anadolu turuna çıktı! Kastamonu ziyaretinde çalan şarkı adaylık ilanı mı?





KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN ZORLUYOR

Kamuoyunda sıkılıkla belediye başkanlarının adaylığı ön plana çıksa da Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önüne set çekerek belediye başkanlıklarına devam edeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu Saraçhane'den sonra son olarak 6 Ocak'ta Dudulu-Bostancı Metro Hattı açılışında "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek" diyerek İmamoğlu'na İstanbul'u işaret etmişti.

Ancak İmamoğlu'nun seçim tarihinin açıklanmasının hemen ardından, çıktığı bu Anadolu turu 'Kılıçdaroğlu'na rağmen adaylıktan çekilmediği' şeklinde yorumlanıyor. İmamoğlu'nun Klıçdaroğlu'na rağmen bu girişiminde bulunmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki mesajlarının da sertleşeceği öngörülüyor.