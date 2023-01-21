Başkan Erdoğan kitabını imzaladı! Üniversiteli genç kız gözyaşlarını tutamadı

Açılan, "Türkiye'nin Markası TOGG Bursalıların 6'lı masaya karnı tok", "Neleri yüklendi omzun demedi bir gün yoruldum", "Gençliğin sevdası Recep Tayyip Erdoğan", "Dünya beşten büyüktür diyen cesur adam", "Gençliğim her şeyim fedadır senin için", "Bu kutlu davada sen yalnız değilsin", "Yerli milli Gemlikli", "Bize bu gururu yaşatan Cumhurbaşkanımıza Bursa olarak teşekkür ediyoruz" pankartları dikkat çekti.

