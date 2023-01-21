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Başkan Erdoğan kitabını imzaladı! Üniversiteli genç kız gözyaşlarını tutamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitingi öncesi vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Binlerce kişi Atatürk Caddesi ve Setbaşı'nda ellerinde Türk Bayrakları ve karanfillerle Erdoğan'ı bekledi. Öte yandan Başkan Erdoğan'a "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını imzalatan Kübra Yılmaz isimli üniversiteli kız sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 21.01.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 16:38
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Başkan Erdoğan kitabını imzaladı! Üniversiteli genç kız gözyaşlarını tutamadı

Başkan Erdoğan, Gökdere'de miting ve toplu açılış törenlerinin yanısıra gençlerle ve iş dünyasıyla buluşmak için Bursa'ya geldi.

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Başkan Erdoğan kitabını imzaladı! Üniversiteli genç kız gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı İstanbul'dan Bursa'ya getiren helikopter Merinos Stadyumu'na indi.

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Başkan Erdoğan kitabını imzaladı! Üniversiteli genç kız gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan, Gökdere Meydanı'ndaki miting alanına otobüsle hareket ederken, Bursa caddelerinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

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Başkan Erdoğan kitabını imzaladı! Üniversiteli genç kız gözyaşlarını tutamadı

Kent Meydanı, Şehreküstü, Çatalfırın yönünden Atatürk Caddesi ve Setbaşı'na geçen konvoy ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara dökülen binlerce kişi tarafından sevgi seliyle karşılandı. Vatandaşlar Erdoğan'ın yoluna karanfil döktüler.
Erdoğan'ın dün Istanbul'da "Bursa'da sinyalimizi vereveğiz" diye duyurduğu Bursa'daki miting alanı binlerce kişi tarafından hınca hınç doldu.

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Başkan Erdoğan kitabını imzaladı! Üniversiteli genç kız gözyaşlarını tutamadı

Açılan, "Türkiye'nin Markası TOGG Bursalıların 6'lı masaya karnı tok", "Neleri yüklendi omzun demedi bir gün yoruldum", "Gençliğin sevdası Recep Tayyip Erdoğan", "Dünya beşten büyüktür diyen cesur adam", "Gençliğim her şeyim fedadır senin için", "Bu kutlu davada sen yalnız değilsin", "Yerli milli Gemlikli", "Bize bu gururu yaşatan Cumhurbaşkanımıza Bursa olarak teşekkür ediyoruz" pankartları dikkat çekti.