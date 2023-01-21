21 Ocak 2023, Cumartesi
Başkan Erdoğan kitabını imzaladı! Üniversiteli genç kız gözyaşlarını tutamadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitingi öncesi vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Binlerce kişi Atatürk Caddesi ve Setbaşı'nda ellerinde Türk Bayrakları ve karanfillerle Erdoğan'ı bekledi. Öte yandan Başkan Erdoğan'a "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını imzalatan Kübra Yılmaz isimli üniversiteli kız sevinç gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 21.01.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 16:38
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