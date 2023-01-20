20 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul Havalimanı Metrosu’ndan ilk fotoğraflar! Yerli, hızlı ve akıllı metro | Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazar günü açacak

İstanbul Havalimanı Metrosu’ndan ilk fotoğraflar! Yerli, hızlı ve akıllı metro | Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazar günü açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türk mühendislik harikası olarak yerli ve milli imkânlarla inşa edilen Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 22 Ocak pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılıyor. Akıllı tünel konseptiyle yapılan metro, saatte 120 kilometre hızla ulaşım imkanı sunacak. İstanbul Havalimanı Metrosu'ndan ilk fotoğraflar da geldi.

Sabah
Giriş Tarihi: 20.01.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 06:59
  • 1
  • 29
İstanbul Havalimanı Metrosu’ndan ilk fotoğraflar! Yerli, hızlı ve akıllı metro | Pazar günü açılıyor

Türk teknik ve mühendisliğinin eşsiz bir eseri olan, ilklerin ve enlerin projesi hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Beşiktaş (Gayrettepe) - Kâğıthane - Eyüpsultan (Göktürk) - İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki Kâğıthane - Eyüpsultan - İstanbul Havalimanı kısmı, pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 29
İstanbul Havalimanı Metrosu’ndan ilk fotoğraflar! Yerli, hızlı ve akıllı metro | Pazar günü açılıyor

Hattın açılmasıyla yurtiçi ve yurtdışı hava ulaşımında önemli bir terminal olan İstanbul Havalimanı'na doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

  • 3
  • 29
İstanbul Havalimanı Metrosu’ndan ilk fotoğraflar! Yerli, hızlı ve akıllı metro | Pazar günü açılıyor

HIZLI TREN KONFORU
İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Türkiye'de bir ilk olan yolculara 'hızlı tren konforunda sürüş' imkânı sunan prekast panel kullanılarak kusursuz demiryolu altyapısı ile inşa edildi. Metro hattında ortalama hız saatte 120 kilometre hıza ulaşabilecek. Diğer metro hatlarında ise ortama 35, azami ise 80 kilometre hıza ulaşılabiliyor. Bu açıdan İstanbul Havalimanı metro hattı oldukça hızlı bir ulaşım sağlayacak. Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kâğıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek.

  • 4
  • 29
İstanbul Havalimanı Metrosu’ndan ilk fotoğraflar! Yerli, hızlı ve akıllı metro | Pazar günü açılıyor

Toplam uzunluğu 37.5 kilometre olan Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane - Eyüpsultan (Göktürk) - İstanbul Havalimanı metro hattı toplam 9 istasyondan oluşuyor. Açılışı yapılacak 34 kilometrelik kesim Kâğıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek ve 8 istasyonla günlük 600 bin yolcuya hizmet edecek.

  • 5
  • 29
İstanbul Havalimanı Metrosu’ndan ilk fotoğraflar! Yerli, hızlı ve akıllı metro | Pazar günü açılıyor

Hat ilk aşamada Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre olacak. Hattın uzunluğu, mart-mayıs arasında Zincirlikuyu metrobüs durağı ile birleştirecek olan 3.5 kilometrelik bir etabın da tamamlanmasıyla 37.5 kilometreye çıkarılacak. Böylece hat, günlük 800 bin yolcu kapasitesi ile hizmet verecek.