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İstanbul Havalimanı Metrosu’ndan ilk fotoğraflar! Yerli, hızlı ve akıllı metro | Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazar günü açacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türk mühendislik harikası olarak yerli ve milli imkânlarla inşa edilen Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 22 Ocak pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılıyor. Akıllı tünel konseptiyle yapılan metro, saatte 120 kilometre hızla ulaşım imkanı sunacak. İstanbul Havalimanı Metrosu'ndan ilk fotoğraflar da geldi.