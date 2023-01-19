Terörün arka bahçesi İsveç ve Finlandiya haddini aştı! Hedeflerinde yine Türkiye ve Başkan Erdoğan var

FİN DİPLOMATTAN TÜRKİYE ALEYHİNDE SKANDAL SÖZLER

Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.

Özyar, "Hem İsveç hem Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yaptı ama Türkiye kapısında yatmaya devam ediyor. Türkiye'nin istemiş olduğu özellikle tek bir şartı var. Her iki ülkenin de terörle mücadele konusunda samimi olduklarını göstermeleri gerekiyor. Sözde değil artık icraat vaktinin geldiğini de defalarca Başkan Erdoğan çıkmış olduğu her platformda dile getirmiş durumda.

Finlandiya da İsveç'ten geri kalmıyor. Finlandiyalı diplomat Tommy Westerlund Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Diplomatın açıklamalarına bakıldığında 'İsveç ve Finlandiya gibi yetenekli ülkeler söz konusu olduğunda Türkiye'nin büyütülmesi iğrençtir' kelimesini kullandı. Diğer taraftan zaten biz her iki ülke NATO'ya gireceğiz çünkü ABD bizim arkamızda açıklamasını yaptı. İğrenç açıklamalara devam ediyor İsveç basını. Yine aynı gazetede kaleme alınan haberde yine bir Fin politikacı 'Erdoğan'a bize baskı yapmanın mümkün olmadığını göstermenin zamanı gelmiştir' açıklamasını yaptı." şeklinde konuştu.