Terörün arka bahçesi İsveç ve Finlandiya haddini aştı! Hedeflerinde yine Türkiye ve Başkan Erdoğan var
Terör örgütlerinin arka bahçesi haline İsveç'te skandallar bitmiyor. Aşırı sağcı İsveçli lider Jimmie Akesson, NATO'ya girişine bloke koyan Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanırken Türkiye'ye de verilen tavizleri eleştirdi. Öte yandan Finlandiyali diplomatın hedefinde de Türkiye vardı. Detayları A Haber Muhabiri Fatih Özyar aktardı.
PKK terör örgütü destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirdikleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin provokasyon sonrası iki ülke arasında tansiyon yükseldi.
BAŞBAKAN 'SABOTAJ' DEDİ, MAHKEME 'SUÇ TEŞKİL ETMEDİĞİNE' HÜKMETTİ
Başbakan Ulf Kristersson, bu eylemle, İsveç'in NATO üyeliğinin sabote edilmek istendiğini iddia ederek "Demokratik seçimle göreve gelmiş bir yabancı liderle bu şekilde alay edilmesi çok ciddi bir gelişmedir" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak Başbakan'ın açıklamasının aksine şehir savcısı Lucas Eriksson, skandal eylemin "suç unsuru teşkil etmediğine" hükmetti.
TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİ: KİMSE 'İFADE ÖZGÜLÜĞÜ' DEMESİN
İsveç yargısının ırkçılık ve nefret suçu içeren bir eylemin suç unsuru teşkil etmediğini öne sürmesine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu kararı 'absürt' olarak değerlendirdi ve " Kimse bizi 'İsveç'te ifade özgürlüğü var, bu suç değildir' diye kandırmaya çalışmasın, Bu, ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylemdir. Bu evrensel değerlere de karşıdır, uluslararası hukuka göre de suçtur. İsveç, kelime oyunları ile bizi oyaladığını düşünüyorsa, aldandığını, kendisini aldattığını söylemek isterim." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye'nin böyle çirkin bir hareketi asla kabul etmeyeceğini belirterek, "Böylesine çirkin eylem ifade hürriyeti olarak kabul edilemez. İsveç Başbakanı, İsveç'in NATO'ya üyeliğine engel olmak için sabotaj dedi. İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Hakaret davası olarak ele alınabileceğini, herhangi bir şekilde cezalandırılmayacaklarını söylemiş. Bundan şu sonuç çıkıyor, İsveç terör yandaşı olarak kendini konumlandırır. Tablo açıktır, çifte standart açıktır. Bu hiçbir yerde kabul edilemez, Türkiye Cumhuriyeti bunu kabul etmez." ifadelerini kullandı.
İsveç hükümetini destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) Başkanı Jimmie Akesson, Dagens Nyheter gazetesine verdiği söyleşide, terör örgütlerinin arka bahçesi haline gelen ülkesinin NATO'ya girişine bloke koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çirkin bir dille hedef aldı.
"TÜRKİYE'YE VERİLEN TAVİZLERİN SINIRI OLMALI"
NATO üyeliği için Türkiye'ye verilecek tavizlerin bir sınırının olması gerektiğini savunan Akesson, "...nihayetinde muhatap olduğumuz antidemokratik bir sistem ve bir diktatör" dedi.
"PUTİN'İ DE HALK SEÇİYOR"
Kendince; 20 yıldır seçim kaybetmeyen Erdoğan'ın demokratik yollarla seçilip seçilmediğini sorgulayan Akesson, Erdoğan'ı "İslamcı diktatör" olarak tanımlayarak, "Evet halk tarafından seçiliyor. Ona bakılırsa Putin de halk tarafından seçiliyor" görüşünü kaydetti.
AKESSON, MEVCUT İSVEÇ HÜKÜMETİ İÇİN KRİTİK BİR İSİM
İsveç Demokratlar Partisi, geçen Eylül ayında yapılan seçimlerde yüzde 20'den fazla oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. Bu partinin desteği, Ulf Kristersson hükümetinin sağ koalisyonu için büyük önem taşıyor.
İsveç hükümeti, NATO üyeliğinin onaylanması için Türkiye'nin talep ettiği koşulları karşılamak üzere bir dizi yasal düzenleme yapmak durumunda kalmıştı. Ülkenin NATO üyeliğinin 30 üye tarafından da onaylanması gerekiyor. Türkiye, geçen yıl Haziran ayında imzalanan mutabakat uyarınca İsveç'ten "terör örgütleriyle mücadele" ve "silah ihracat kısıtlamalarınının kaldırılması" gibi taleplerde bulunmuştu.
FİN DİPLOMATTAN TÜRKİYE ALEYHİNDE SKANDAL SÖZLER
Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.
Özyar, "Hem İsveç hem Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yaptı ama Türkiye kapısında yatmaya devam ediyor. Türkiye'nin istemiş olduğu özellikle tek bir şartı var. Her iki ülkenin de terörle mücadele konusunda samimi olduklarını göstermeleri gerekiyor. Sözde değil artık icraat vaktinin geldiğini de defalarca Başkan Erdoğan çıkmış olduğu her platformda dile getirmiş durumda.
Finlandiya da İsveç'ten geri kalmıyor. Finlandiyalı diplomat Tommy Westerlund Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Diplomatın açıklamalarına bakıldığında 'İsveç ve Finlandiya gibi yetenekli ülkeler söz konusu olduğunda Türkiye'nin büyütülmesi iğrençtir' kelimesini kullandı. Diğer taraftan zaten biz her iki ülke NATO'ya gireceğiz çünkü ABD bizim arkamızda açıklamasını yaptı. İğrenç açıklamalara devam ediyor İsveç basını. Yine aynı gazetede kaleme alınan haberde yine bir Fin politikacı 'Erdoğan'a bize baskı yapmanın mümkün olmadığını göstermenin zamanı gelmiştir' açıklamasını yaptı." şeklinde konuştu.
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