Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç’e ikaz: "Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar..."

"ŞAM VE ANKARA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞİŞİME UĞRAMASINDAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ"



İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ise "Özellikle Enerji, ticari, kültür, turizm, çevre alanında iş birliğimizi geliştirmek hususunda da istişarelerde bulundu. Hem fikiriz birçok konuda. Çözüm yolunun önündeki bazı engeller varsa bunu gidermek adına odaklanmamız gerektiğini vurguladık. Güvenlik alanındaki iş birliğimiz esasen en üst düzeyde en iyi düzeyde iş birliğine şahit olduğunuz bir alandır. Şam ve Ankara arasındaki ilişkilerin değişime uğramasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. İran'ın geçmişten bugüne kadar gösterdiği çabayı bugün neticeye vardığını görmek bizi de memnun etmektedir. Biz Ankara ve Şam arasındaki herhangi bir pozitif gelişmeyi bölgeye ve bizim ülkelerimizin yararına olduğunu düşünüyoruz. İran olarak bu iki ülke arasındaki yakın ilişkiyi göz önünde bulundurarak bu amaca bir an önce ulaşmak için bizler de elimizden geleni yapacağız" dedi.

"SINIRIMIZIN HEMEN ÖTESİNDE BİR TERÖR KORİDORU OLUŞTURMAK İSTEDİLER"



Açıklamaların ardından soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Suriye'ye ilişkin gelen soruya "Savaşın etkisi ile Suriye teröristler için bulunmaz bir fırsat. Suriye'de PKK ve YPG'nin amacı belli, bazı ülkelerin desteği ile sürekli güçlenmeye çalışıyorlar, Suriye'yi bölmek amacındalar. Terör devleti kurmak niyetindeler. Sınırımızın hemen ötesinde bir terör koridoru oluşturmak istediler. Biz gerek DEAŞ gerek PKK'ya yönelik operasyonlar ile bu planları öldürdük. Teröristlere karşı müdahalelerde bulunuyoruz. Ama bu teröristlerin buralardan temizlenmesi gerekiyor. Rusya, ABD söz verdi, 2019 yılında mutabakata vardık, iki ülke de sözünde durmada. Halen bu teröristler sınırımızın ötesinde. Bu teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Suriye rejimi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler de terör ile mücadele, Suriye'nin sınır bütünlüğü, göçmenler" cevabını verdi.

İSVEÇ'E UYARI: YA TERÖRİSTLERİN DÖŞEDİĞİ BU MAYINLARA KURBAN OLACAKLAR...



Bakan Çavuşoğlu, İsveç'te savcının verdiği karara ilişkin, "Savcının 'soruşturmaya gerek yoktur' kararı son derece absürttür. Hepimiz hukukun üstünlüğünün ne demek olduğunu biliyoruz. Bu eylem kimler tarafından yapılıyor, teröristler. İsveç'in ahitnameye baktığımızda bunlarla mücadele sözü var mı, var. İfade özgürlüğünden bahsediyoruz. Bu saldırı, bu provokasyon ırkçı bir saldırı mı, evet. Irkçılık İsveç'te suç mu, değil mi, onun cevabını versinler. Nefret suçu içeriyor mu, evet içeriyor. İsveç'te nefret suçu işlemek serbest mi değil mi, onun cevabını versinler. Kimse bizi 'İsveç'te ifade özgürlüğü var, bu suç değildir' diye bizi kandırmaya çalışmasın, kimse bize bunu söylemesin. Bu ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylemdir. Bu evrensel değerlere de karşıdır, uluslararası hukuka göre de suçtur. İsveç kelime oyunları ile bizi oyaladığını düşünüyorsa, aldandığını, kendisini aldattığını söylemek isterim. Ya teröristlerin döşediği mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek ahitnameyi uygulayarak ileriye doğru yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İRAN'DA KADINLAR ÇOK YÜKSEK ÖZGÜRLÜK HAKLARINA SAHİPLER"



İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan, İran'daki protestolara ilişkin gelen soruya, "İran'da kadınlar çok yüksek özgürlük haklarına sahipler. Bir İranlı kızın doğal ölümüyle gözlerini dünyaya kapatması esasen hepimizi üzüntüye boğdu. Yabancı güçlerin müdahalesiyle ve sosyal medyanın desteğiyle siyasi ve özel amaçlar ile İran aleyhinde bir komploda bulunuldu. Şayet Batı, dünyada ve bölgemizde kadın haklarının savunucusu olduğunu iddia ediyorsa neden Filistinli gazeteci Şirin Hanım'ın Siyonist rejiminin eliyle ölümüne karşı çıkmadı, bir tepki vermedi?" cevabını verdi.