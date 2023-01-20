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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği açıklandı. İptal edilen seferler, "Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş" olarak açıklandı.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı belirtildi.

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