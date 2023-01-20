İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı! Yazdığı mektupta flaş sözler: Daha tahsilliyim
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak tur programı düzenlemesinin ardından bir hamel de Tanju Özcan'dan geldi. 6'lı masanın liderlerine göndermek için mektup yazdığını açıklayan Özcan, partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "daha tahsilliyim" diyerek söz etti. Muhalefetin gündemindeki diğer isimleri de hedefine alan CHP'li Özcan, "Mansur Bey'in benden ne fazlası var? Ben milletvekiliyken Ekrem Bey, Beylikdüzü ilçe başkanıydı" ifadelerine yer verdi.
Altılı masanın adaylık bilmecesi devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Altılı masa liderlerine göndermek üzere mektup yazdığını açıklayan Özcan, Millet İttifakı'nın adayı olmak istediğini duyurdu.
"BEN GÖREVE TALİBİM"
Yazdığı mektubu canlı yayında okuyan Özcan şu ifadeleri kullandı:
"Bugüne kadar yaptığım en ciddi açıklamalar olacaktır.6 lidere ayrı ayrı yazmak durumunda kaldım bu mektubu, az sonra göndereceğim. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir. Göreve gelmemden bu yana en az 20 anket şirketi Bolu'da araştırma yaptı, 2-3 tanesini ben yaptırdım. Ben hepsinde en başarılı 3 belediye başkanından birisi olarak ölçüldüm. Bunu da 6'lı masa isterse bütün anket şirketlerine sorabilir. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana uymaktadır. Sizden istediğim şudur; bana güvenin. Ben göreve talibim. Kazanacak aday olsun diyorsanız Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz."
"BENİM NEYİM EKSİK' DEDİ HAREKETE GEÇTİ"
Seçim tarihi belli oldu ancak 6'lı masada adaylık krizi hala çözüme kavuşmadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Cumhurbaşkanı adayı olmak için 6'lı masaya dilekçe yazacağını duyurmuştu.
Özcan, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olacak özgüvene ve başarı öyküsüne sahip olduğunu söyledi. "Kendime güveniyorum" diyen Tanju Özcan, girdiği son 5 seçimi de kazandığını hatırlattı.
"KILIÇDAROĞLU'NDAN DAHA TAHSİLLİYİM"
Özcan, "Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu), bazen 'başarı öyküsü' diyor ya işte o bende var. Devlet tecrübesine de sahibim; 8 yıl milletvekilliği yaptım. 1991'de üniversiteye girerken Türkiye'nin altın çocuklarından biriydim. Her türlü puan türünde ilk 500'e girdim. Yüksek lisans yaptım. Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim. Siyasi deneyimim de ondan az değil. Ekrem Bey (İmamoğlu) ve Mansur Bey'den (Yavaş) de daha iyiyim. Yani bu ülkeyi ben niye yönetmeyeyim? Bu kadar baskı altında Bolu Belediyesi'ni yönetiyorsam Türkiye'yi de yönetirim" dedi.
"MANSUR YAVAŞ'IN BENDEN NE FAZLASI VAR?
Mansur Yavaş'ı çok sevdiğini vurgulayan Tanju Özcan "Size soruyorum, Mansur Bey'in benden ne fazlası var? Ben Ankara, o İstanbul hukuk mezunu. O Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış, ben senelerce vekillik... Ben milletvekiliyken Ekrem Bey, Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Yani benim 10 yıl önce bulunduğum görevlerdeydi" ifadelerini kullandı.
"YARIN BAŞVURACAĞIM"
Bolu Belediye Başkanı Özcan, "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna ilişkin ise "Bilmiyorum" cevabını verdi. Özcan "Seçim tarihi açıklansın adayımızı duyuracağız demişlerdi. Şu an aklıma geldi, eğer aday söylenmezse 6'lı masaya bir dilekçe yazıp 'Ben aday olmak istiyorum' diyebilirim. Seçim tarihi de neredeyse netleşti. Hatta dilekçeyi yarın yazayım" diye konuştu.
EKREM İMAMOĞLU DA GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NU HİÇE SAYDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olacağını işaret etti. Cumhur İttifakı Başkan Erdoğan'ın adaylığını çok uzun süre önce ilan etse de Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği ise masayı büyük bir kaosa sürükledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etti.
CHP-İYİ PARTİ ARASINDA 'SARAÇHANE' KAVGASI
Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.
İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası 2 yıl 7 ay hapis cezası almasını fırsat bilen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını da lehine çevirerek Saraçhane'de büyük bir şova girişmişti.
Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşü soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak, "Sen İstanbul'a hizmet et" diyerek adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine İYİ Parti-CHP arasında ipler bir hayli gerilmişti.
KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"
Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.
İMAMOĞLU BİR KEZ DAHA KILIÇDAROĞLU'NU YİNE HİÇE SAYDI
İmamoğlu, bir kez daha genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı. Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" ikazını kulak ardı eden İmamoğlu, adaylığı yolundaki siyasi ikballeri doğrultusunda yurt içi gezilerine başlıyor.
Bu bağlamda İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu olacak.
PROGRAMI BELLİ OLDU
CHP'li İBB Başkanı, karayolu önce Kastamonu'nun Araç ilçesine geçecek. Burada Araç Belediye Başkanı ile bir araya gelecek. İmamoğlu, cuma namazını Kastamonu'daki Hazreti Pir Şeyh Şabanı Veli Camisi'nde kılacak.
İlerleyen saatlerde Daday ilçesindeki mitinge katılacak olan İmamoğlu geceyi Kastamonu'da geçirecek.
Cumartesi günü Taşköprü ilçesini hareket edecek İmamoğlu'nun daha sonrasında Safranbolu'ya oradan da karayolu ile İstanbul'a geri dönmesi planlıyor.
İLÇE İLÇE ESNAFLARI GEZECEK
Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Araç, Kastamonu, Daday, Taşköprü ve Safranbolu'dan oluşan adaylıkk ziyaretinde esnaflarla da bir araya gelecek.
Ekrem İmamoğlu'nun böylesi başına buyruk hamleleri CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu nezdinden nasıl karşılanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
CHP'DE 'UMRE' RAHATSIZLIĞI: İMAMOĞLU'NA "KAYBETTİRİR" TEPKİSİ
CHP'li İBB Başkanı, adaylık tartışmalarının gölgesinde 12 Ocak 2023'te Umre'ye gitti. Bu ziyaret sonrası İmamoğlu'nun Umre fotoğrafları servis edildi.
İmamoğlu'nun bu hamlesi, CHP Genel Merkezince tepkiyle karşılandı.
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Ekrem İmamoğlu'nun Umre ziyaretinde servis edilen fotoğraflarına ilişkin "Umre'ye gitmiştir, resim vermiştir, paylaşılmıştır... Eğer siyasi amaçla yaptığı ortaya çıkarsa bu İmamoğlu'na kaybettirir" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA 'PANOLU' OPERASYON
Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çeken Meral Akşener, her fırsatta İmamoğlu'nun önünü açıyor.
Saraçhane'de el ele verip Kılıçdaroğlu'na operasyon çeken ikili tüm şehirlerde reklam panolarında boy gösterdi. Bununla da yetinmeyen Akşener'in İmamoğlu ile bir reklam filminde oynadığı ortaya çıktı.
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