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Haberler Galeri CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'yi bağrına bastı! Terörün dilini kullanıp Türkiye'yi hedef aldı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'yi bağrına bastı! Terörün dilini kullanıp Türkiye'yi hedef aldı

HDP'li Garo Paylan ile birlikte Halk TV'de bir programa katılan CHP'li SezginTanrıkulu skandallarına bir yenisini daha ekledi. HDP ile ortak ittifakı dile getiren Tanrıkulu, 'ortak bir kavşakta buluşacağız ve bu zalim düzene son vereceğiz" sözleri tepki çekti. Tanrıkulu daha önce birçok defa teröristlerin sözcülüğüne soyunmuş, yerli ve milli İHA'ları SİHA'ları hedef almış ve devletin savaş suçu işlediğini iddia etmişti. Öte yandan birkaç gün önce açıklama yapan PKK'nın sözde elebaşlarından Mustafa Karasu'nun "AK Parti ve MHP'yi yıkmazsak bizi yok edecekler." ifadelerini kullanmıştı. Karasu ve Tanrıkulu'nun açıklamalarının benzerliği ise 'Kandil ile aynı dilde buluştular' yorumlarına neden oldu.

Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 11:51
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CHP’li Sezgin Tanrıkulu HDP’yi bağrına bastı! Terörün dilini kullanıp Türkiye’yi hedef aldı

Halk TV'de yayınlanan bir programa katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. HDP'li Garo Paylan ile katıldığı yayında, HDP ile mutlaka bir kavşakta buluşacaklarını dile getiren Tanrıkulu, Altılı masanın gizli ittifakının HDP olduğunu bir kez daha itiraf etmiş oldu. Öte yandan Tanrıkulu'nun 'zalim düzene son vereceğiz' sözleri ise tepki çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP’li Sezgin Tanrıkulu HDP’yi bağrına bastı! Terörün dilini kullanıp Türkiye’yi hedef aldı

ORTAK BİR KAVŞAKTA BULUŞACAĞIZ
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile HDP Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan'ın katıldığı yayında kullandığı ortak ifadeler CHP-HDP ittifakını açıkça gözler önüne serdi. Paylan, "Hepimizin üzerinde tabanın bir baskısı var. Ancak ortak yolun bir noktada bulunacağına inanıyorum" derken CHP'li Tanrıkulu ise "Bizi izleyenler bu konuda içlerinin rahat olabileceği sözler duymak istiyorlar. Onları rahatlatmak amacıyla söylemiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle bir kavşakta buluşacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca Tanrıkulu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kast ederek "İşimiz gerçekten çok zor. Önümüzde zorlu bir süreç var." dedi

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CHP’li Sezgin Tanrıkulu HDP’yi bağrına bastı! Terörün dilini kullanıp Türkiye’yi hedef aldı

"ZALİM DÜZENE SON VERECEĞİZ"
Tanrıkulu'nun ortak noktada buluşacağız açıklamasının ardından kurduğu 'zalim düzene son vereceğiz" ifadeleri ise tepki çekti. Her fırsatta devleti, savunma sanayini hedef alan, terör sözcülüğü yapmaktan geri durmayan, terörist cenazelerine katılan Tanrıkulu yeni bir skandala imza attı.

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CHP’li Sezgin Tanrıkulu HDP’yi bağrına bastı! Terörün dilini kullanıp Türkiye’yi hedef aldı

PKK'NIN SÖZDE ELEBAŞI İLE AYNI DİLDE BULUŞTULAR
PKK'nın sözde elebaşlarından Mustafa Karasu da yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP iktidarına son vermezsek bizi yok edecekler ifadelerini kullanmıştı. Karasu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Saldırılar daha da gelişebilir yani. Bu yönüyle biz halka çağrı yapıyoruz. Halkımız bütün kurumlarına sahip çıkmalı, demokrasi mücadelesine katılmalı. AKP, MHP faşizmini yıkmak için saldırılar ne olursa olsun bu mücadele ısrar etmeli. Yoksa yok edecekler bizi."

PKK'lı Murat Karayılan da daha önce yaptığı bir açıklamada, CHP ile aynı fikirde olduklarını dile getirmişti. Karayılan yaptığı açıklamada, "AK Parti-MHP (Cumhur İttifakı) ittifakına karşı oldukları için diğer meselelerde biz CHP ile aynı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KEZ DEVLETİ HEDEF ALMIŞTI
CHP'li Sezgin Tanrıkulu daha önce de her fırsatta devleti hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye Savunma Sanayi dünya çapında parmakla gösterilen projelere imza atarken, Tanrıkulu İHA ve SİHA'ları hedef almış ve "Savaş sanayi ve teknolojisi amaçladığı hedef ne olursa olsun insanların ölümü sonucunu doğurmaktadır. Tarihten bugüne bu teknolojiyi geliştirenleri kimse rahmetle anmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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CHP’li Sezgin Tanrıkulu HDP’yi bağrına bastı! Terörün dilini kullanıp Türkiye’yi hedef aldı

İHA VE SİHA'LAR SİVİLLERİ VURUYOR İFTİRASI
Tanrıkulu İHA ve SİHA'ları yine hedef alarak, sosyal medya hesabından iftiralarına devam etti. Yaptığı paylaşımda PKK ile mücadelede önemli silahlardan biri olan SİHA'ların üretici firmasını hedef gösterdi. Sezgin Tanrıkulu, "BAYRAKTAR adlı Silahlı İnsansız Hava Araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü. Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim."dedi.