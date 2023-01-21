Başkan Erdoğan imzaladı! Yeni atama kararı Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan imzalı Resmi Gazete’nin 21 Ocak 2023 tarihli kararı yayımlandı. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Cenk İleri atandı.
21 Ocak 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cenk İleri atanmıştır." ifadeleri yer aldı.
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