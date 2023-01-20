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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'de net mesaj! Dünyadaki en büyük 5. diplomatik temsil ağıyız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ABD’de net mesaj! Dünyadaki en büyük 5. diplomatik temsil ağıyız

ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, World Affairs Council'de kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıyla başlayan Bakan Çavuşoğlu, "Dış politikamız ile ülkemizin bölgesel ve küresel rolünü ele aldık" dedi.

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