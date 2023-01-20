20 Ocak 2023, Cuma
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CHP yandaşı Nevşin Mengü Başkan Erdoğan'ı hedef alan The Economist'e arka çıktı: Çok güzel bir makale
Türkiye'de yaklaşan seçimler öncesi, her zaman olduğu gibi Batı'nın medya görünümlü tetikçileri devreye girdi. İngiltere merkezli The Economist, Türk bayrağı üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın silüetini resmederek, "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" başlığını attı. Skandal gelişmeye CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ise arka çıktı. Makaleyi yazanın Türkiye'yi iyi tanıdığını öne süren Mengü, "Çok iyi bir muhabir, Türkiye’yi çok iyi tanıyor. Çok da güzel bir makale yazmış." diye konuştu.