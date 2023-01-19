"FETÖ'nün parlatması" Özgür Özel CHP'de nasıl grup başkanvekili oldu? İşte hainlerle olan organik bağı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 17-25 Aralık FETÖ kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eli kanlı örgüte verdiği destekle hafızalardaki yerini koruyor. CHP'li Manisa milletvekilinin Ankara'ya uzanan serüveni FETÖ tarafından bizzat ayarlanmış. Özel, örgütün gazetelerindeki prestij haberleriyle ismini duyurmuş, artan itibarıyla CHP'nin kapısından içeriye girmeyi başarmış. FETÖ'nün parlatma operasyonuyla TBMM'de grup başkanvekili seviyesine yükselen Özel, kendisine destek veren örgüt için elini taşın altına koymayı ihmal etmedi. Ülkenin geleceğini gasp etmeye çalışan "17-25 Aralık ve 15 Temmuz" adımlarını halkın kanını dökmek pahasına uygulayan FETÖ için, sosyal medyayı yangın yerine çeviren Özel'in hainlerle olan organik bağı bir kez daha gözler önüne serildi.
17/25 Aralık kumpasında FETÖ'cülerin sözcülüğüne soyunan Özgür Özel'in Manisa'dan Ankara'da milletvekilliğine uzanan hikâyesinde FETÖ'nün parlatma operasyonu olduğu ortaya çıktı.
FETÖ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E PARLATMA OPERASYONU
15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) medyasına giderek sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Manisa'dan Ankara'ya uzanan milletvekilliği hikâyesinde FETÖ'nün Manisa imamının anahtar olduğu ortaya çıktı.
FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman'ın CHP'li Özgür Özel'e yağtığı güzellemeler gün yüzne çıkarken CHP'li Özgür Özel'in kızına kendi ödül verdiği haberleri manşetlerde yer almıştı.
"FETÖ'NÜN ÖZEL"İ İÇİN PARLATMA OPERASYONU
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair de önemli bilgiler verdi. Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi.
Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı" itirafında bulundu.
ÖZEL İÇİN HER ADIM PLANLANMIŞ
Örgüt içerisinde, "parlatma" olarak tabir edilen şekilde Özgür Özel'in halk nezdinde itibarının artırıldığını belirten Uludemir ifadesinde, Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 Genel Seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa milletvekili oldu.
GEREKEN TÜM DESTELER VERİLDİ
2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel'e maddi ve manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte zaman zaman Salihli'deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel'e olan sempatiyi, ilgili kontrol etmeliydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu da bana birebir Özgür Özel'in desteklendiğini, parlatıldığını, bu ismi Talat Zurnacı'nın önerdiğini söylemişti." dedi.
FETÖ'CÜLERİ ZİYARETİ HAFIZALARDAKİ YERİNİ KORUYOR
Özgür Özel 2015'te Manisa'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret ederek açık destek vermişti.
Özel FETÖ'den 'cemaat' diye bahsederek şunları söylemişti: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine 'Hizmet Hareketi' olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda...
FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK KUMPASINI DESTEKLEYEN CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'İN SKANDAL TWEETLERİ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in FETÖ'ye olan desteği eski tweetleriyle bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medya hesabından FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına destek veren CHP'li Özel, terör örgütünü sahiplenmesiyle de dikkat çekti. İşte 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi için de 'tiyatro' diyen partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel'in skandal açıklamaları...
CHP'de FETÖ'cülerin ve FETÖ kumpaslarının gönüllü sözcülüğünü yapan isimlerden bir tanesi de Grup Başkanvekili Özgür Özel. CHP'li Özgür Özel'in özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla FETÖ'nün 17-25 Aralık hükümeti devirme kumpasına nasıl sahip çıktığı ve destek verdiği açıkça görüldü.
Terör örgütüyle aynı söylemlere tutunan Özel, hükümeti devirme uğruna darbecilerin ihanetine göz yumduğu hafızalardaki yerini koruyor.
İŞTE CHP'Lİ ÖZEL'İN 17-25 ARALIK SÜRECİNDE FETÖ KUMPASINA DESTEK TWEETLERİ
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