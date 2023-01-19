"FETÖ'nün parlatması" Özgür Özel CHP'de nasıl grup başkanvekili oldu? İşte hainlerle olan organik bağı

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman'ın CHP'li Özgür Özel'e yağtığı güzellemeler gün yüzne çıkarken CHP'li Özgür Özel'in kızına kendi ödül verdiği haberleri manşetlerde yer almıştı.

"FETÖ'NÜN ÖZEL"İ İÇİN PARLATMA OPERASYONU

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair de önemli bilgiler verdi. Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi.

Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı" itirafında bulundu.

ÖZEL İÇİN HER ADIM PLANLANMIŞ

Örgüt içerisinde, "parlatma" olarak tabir edilen şekilde Özgür Özel'in halk nezdinde itibarının artırıldığını belirten Uludemir ifadesinde, Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 Genel Seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa milletvekili oldu.

GEREKEN TÜM DESTELER VERİLDİ

2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel'e maddi ve manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte zaman zaman Salihli'deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel'e olan sempatiyi, ilgili kontrol etmeliydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu da bana birebir Özgür Özel'in desteklendiğini, parlatıldığını, bu ismi Talat Zurnacı'nın önerdiğini söylemişti." dedi.

FETÖ'CÜLERİ ZİYARETİ HAFIZALARDAKİ YERİNİ KORUYOR

Özgür Özel 2015'te Manisa'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret ederek açık destek vermişti.

Özel FETÖ'den 'cemaat' diye bahsederek şunları söylemişti: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine 'Hizmet Hareketi' olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda...

FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK KUMPASINI DESTEKLEYEN CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'İN SKANDAL TWEETLERİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in FETÖ'ye olan desteği eski tweetleriyle bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medya hesabından FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına destek veren CHP'li Özel, terör örgütünü sahiplenmesiyle de dikkat çekti. İşte 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi için de 'tiyatro' diyen partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel'in skandal açıklamaları...