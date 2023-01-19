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MSB: Van hudut hattında 20,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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MSB: Van hudut hattında 20,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığına bağlı keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartalları, Van sınırında 20 kilogram 500 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

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