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Yunanistan PKK üyesini zorla Türkiye'ye yollamaya çalıştı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: "22 kişiye müdahale edildi"

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Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Yunanistan PKK üyesini zorla Türkiye’ye yollamaya çalıştı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 22 kişiye müdahale edildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 22 kişiye müdahale edildiği ve bu kişilerden birinin PKK üyesi olduğu belirtildi. İşte detaylar...

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