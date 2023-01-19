NATO’nun Deniz Kuvvetleri komutası bir yıl süreyle Türkiye’ye geçti! İngiltere’den teslim alındı

TÜRKİYE'NİN YETENEKLİ BİR KARARGAH YAPISI VAR

Bu görevle Türkiye'nin NATO'ya yapmış olduğu katkının da önemli olduğunu belirten Tığlı, "Türkiye'nin böylesine yetenekli bir karargah yapısını NATO'nun hizmet yapısına vermesi de Türkiye'nin NATO'ya verdiği önemi gösteriyor." diye konuştu.

TURMARFOR ve görevleri hakkında sunum yapan TURMARFOR Genel Sekreteri Deniz Albay Cüneyt Talayman ise NATO yüksek hazırlıklı deniz unsur komutanlıklarının kriz ve harp durumunda NATO harekatlarına komuta etmek için oluşturulduğunu söyledi.

Oluşturulan karargahların yüksek hazırlıklı ve intikal edebilecek yeteneğe sahip, müşterek ve birleşik karargahlar olduğunu anlatan Talayman, yüksek hazırlıklı deniz karargahlarının bir mutabakat muhtırası ile kurulan, NATO'ya gönüllülük esasıyla teklif edilen, NATO standartlarında yüzer komuta platformuna ve komuta kontrol sistemlerine sahip müşterek ve birleşik karargahlar olduğunu ifade etti.

Talayman, bu karargahların da genel olarak MARFOR kısaltmasıyla adlandırıldığını dile getirdi.