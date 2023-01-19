Başkan Erdoğan seçim tarihinin açıkladı! Dünya basını 6’lı masayı hedef aldı | Hem destekliyor hem inanmıyorlar

Ahmet Davutoğlu'na gelince... Normal şartlarda Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini başka biri işitse insan içine çıkamaması lazım:

"Yanında bir tanesi daha var, o da öyle. Bizden üniversite istediler, vakıflarına üniversite tahsisi yaptım. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bilabedel vakfına mülk edindi. Biz de bu üniversiteyi, yolsuzlukları nedeniyle aldık, devletimize mal ettik. Türkiye'de başka örneği yok. Kalk sen bunu milletimize bir anlat bakalım."