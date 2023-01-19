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İstanbul'da Osmanbey metro durağı ve bazı yollar kapatılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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İstanbul’da Osmanbey metro durağı ve bazı yollar kapatılacak

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu. İstanbul Valiliği Hrant Dink anmaları nedeniyle kentte bazı yolları da saat 11.00 itibarıyla trafiğe kapatıyor.

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