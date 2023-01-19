İran'dan Bulgaristan'a kadar konforlu ulaşım! Can ve mal güvenliği ön planda: Badal Tüneli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Kış aylarında karla mücadelenin güçleşmesi ve yağışlı havalarda vadi içinde kalan mevcut güzergahta meydana gelen buzlanmalar sebebiyle yaşanan kazaların önüne geçecek olan Badal Tüneli, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Öte yandan tünel, İran sınırından Bulgaristan'a kadar konforlu ulaşım imkanı da sağlayacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasya'nın yükselen turizm merkezleri arasında yer aldığı belirtilerek, ilin kuzey-güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağladığı, doğu-batı yönünde de İran sınırından Bulgaristan sınırına kadar Anadolu'yu kateden kuzey hattında bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılamak için Badal Tüneli ve bağlantı yollarının yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacağı kaydedildi.
Açıklamada, Badal Tüneli ve bağlantı yollarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Trafiğe 921 metre uzunluğunda, çift tüplü olarak hizmet verecek Badal Tüneli Projesi'nin toplam uzunluğu, bağlantı yollarıyla, 4,5 kilometreye ulaşıyor. Proje kapsamında ayrıca, toplam 345 metre uzunluğunda 4 adet köprü yer alıyor. Kuzey hattının Amasya geçişinde yol standardının artırılması amacıyla hizmete sunulan Badal Tüneli'yle keskin virajlarla geçilen apik arazi yapısına sahip kesimde tünelli geçiş imkanı tesis edildi. Ayrıca, dağ yamaçlarından taş düşmelerinin önüne geçilerek trafikte can ve mal güvenliği sağlandı. Tünel sayesinde kış aylarında karla mücadelenin güçleşmesi ve yağışlı havalarda vadi içerisinde kalan mevcut güzergahta meydana gelen buzlanmalar nedeniyle yaşanan kazaların da önüne geçildi."
TRAFİKTE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA ÖNCÜLÜK EDECEK
Badal Tüneli, kış aylarında karla mücadelenin güçleşmesi ve yağışlı havalarda vadi içinde kalan mevcut güzergahta meydana gelen buzlanmalar sebebiyle yaşanan kazaların önüne geçerek, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanmasına öncülük edecek. 120 milyon TL maliyeti olan tüneller güçlü bir devlet olmanın en güzel örneklerinden bir tanesi. Trafik kazalarının sık yaşandığı bir bölge olan Kuzey Tetek güzergahı üzerindeki Badallar mevkiinin Badal tünelinin açılmasıyla bu sorunun ortadan kalkması planlanıyor.
Amasya İl genelinde 9 adet karayolu yatırımının proje toplamının 4 milyar 624 milyon lira. Amasya'ya yapılan önemli yatırımlardan Badal Tüneli ve Merzifon Meray Farklı Seviyeli Kavşağının karayolu ulaşımına nefes aldı.
Badal Tüneli ve Meray Kavşak projesi, İran sınırından Bulgaristan'a kadar devam eden Türkiye Transit Ulaştırma Koridoru (TETEK) hattının bir bölümünü oluşturan Osmancık-Merzifon Yolu üzerinde yer alan iki önemli nokta. Yolun, Merzifon kesiminde yatay ve düşey standartlarını yükseltmek için Badal Tüneli inşa edildi. Araç trafiğine 2x2 şeritli, bölünmüş yol standardında hizmet verecek olan tünel, 905 metre uzunluğunda; bağlantı yolları ile birlikte 4,5 kilometreye ulaşıyor.
Proje kapsamında; 65 metre uzunluğunda 2 köprü ve 2 de alt geçit var. Yüzde yüz yerli mühendislik imkânları kullanılarak yapılan Badal Tüneli, Türk mühendislerinin ve işçilerinin alnının aklıyla, alnının teriyle yapıldı.
Türkiye Transit Ulaştırma Koridoru hattının Amasya geçişinde yol standardını artırmak amacı ile yapılan Badal Tüneli, kış aylarında kar ve bahar aylarındaki yoğun yağış ve buzlanmalardan kaynaklanan aksamaları ortadan kaldıracak.
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