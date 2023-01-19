İran’dan Bulgaristan’a kadar konforlu ulaşım! Can ve mal güvenliği ön planda: Badal Tüneli Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor

Proje kapsamında; 65 metre uzunluğunda 2 köprü ve 2 de alt geçit var. Yüzde yüz yerli mühendislik imkânları kullanılarak yapılan Badal Tüneli, Türk mühendislerinin ve işçilerinin alnının aklıyla, alnının teriyle yapıldı.

Türkiye Transit Ulaştırma Koridoru hattının Amasya geçişinde yol standardını artırmak amacı ile yapılan Badal Tüneli, kış aylarında kar ve bahar aylarındaki yoğun yağış ve buzlanmalardan kaynaklanan aksamaları ortadan kaldıracak.