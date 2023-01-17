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Tele 1'deki hapşırık İslam nefretine dönüştü! 'Selamünaleyküm'ü hedef aldılar: "Yahudilerin sözüdür"

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Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Tele 1’deki hapşırık İslam nefretine dönüştü! ’Selamünaleyküm’ü hedef aldılar: Yahudilerin sözüdür

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında hapşırdı. Beraber program yaptığı Emre Kongar, "Çok yaşa" ifadelerini kullandı ve bu söylemin yasaklandığını savunarak iktidara yüklendi. "Yok efendim, 'çok yaşa, günaydın' demeyecekmişiz. Selamünaleyküm diyecekmişiz" ifadelerini kullanınca Yanardağ araya girip skandal ifadeler kullandı. 'Selamünaleyküm'ün Yahudi dilinden gelme olduğunu savunan Yanardağ, "Birbirini kesen Araplar, birbirine karşı düşman olmadığını anlatmak istiyor. 'Bütün barış üzerine olsun' demek ve bunda bir kutsiyet yok." diye konuştu.

CHP tarafından fonlanan ve sık sık skandallara sahne olan Tele 1 Tv'nin canlı yayınında bu kez İslam hedef alındı. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayın sırasında hapşırdı ve programın diğer sunucusu Emre Kongar, hapşırık sonrası söylemler üzerinden iktidarı hedef gösterdi.

HAPŞIRIK ÜZERİNDEN İKTİDARA SKANDAL SÖZLER

Yanardağ'ın hapşırığı sonrası, "Çok yaşa" diyen Kongar, sözlerinin devamında bu ifadenin iktidar tarafından yasaklandığını öne sürerek, "'Çok yaşa'yı bile çok görüyor bu iktidar bize. 'Çok yaşa' diyorsunuz, 'Siz Allah'a mı şirk koşuyorsunuz' diyerek araya giriyor iktidarın adamları. Ancak 'İyi yaşa diyebilirsin' falan diyerek müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında "Günaydın" demenin bile yasaklandığını iddia eden Kongar, "'Günaydın' diyemiyorsun, 'Selamünaleyküm' diyeceksin diyorlar." diye konuştu.

"'SELAMÜNALEYKÜM'ÜN KUTSİYETİ YOK, YAHUDİ LAFI"

Bu sırada araya giren Merdan Yanardağ, "Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun" anlamına gelen 'Selamünaleyküm'ü hedef alarak, Yahudi dilinden gelme bir söylem olduğunu savundu.

"Birbirini kesen Araplar, birbirine karşı düşman olmadığını anlatmak istiyor. Bunda bir kutsiyet yok." diye konuşan Yanardağ, "Hocam selamünaleyküm ne anlama geliyor? Tam tercümeyi yaparsak. Selamünaleyküm, 'bütün barış üzerine olsun' demek. Araplar birbirini kestiği için, barış için geldiği için... Selamünaleyküm 'bütün barış üzerine olsun, ben dostum' demek. Türkçesi bunun 'Merhaba'dır." dedi.

RAMAZAN BAYRAMI'NI DA HEDEF ALDILAR

Kongar, Türkiye'nin ortak değerinin kalmadığını savunarak, "Ortak değerlerimiz kalmadı ya hu. Ramazan geliyor Ramazan'ın bitimindeki 'Şeker Bayramı'nın adını 'Ramazan' yapan 12 Eylül yönetimidir. 12 Eylül yönetimine kadar o bayramın adı Şeker Bayramı'ydı." ifadelerini kullandı.

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