Tele 1'deki hapşırık İslam nefretine dönüştü! 'Selamünaleyküm'ü hedef aldılar: "Yahudilerin sözüdür"

HAPŞIRIK ÜZERİNDEN İKTİDARA SKANDAL SÖZLER

Yanardağ'ın hapşırığı sonrası, "Çok yaşa" diyen Kongar, sözlerinin devamında bu ifadenin iktidar tarafından yasaklandığını öne sürerek, "'Çok yaşa'yı bile çok görüyor bu iktidar bize. 'Çok yaşa' diyorsunuz, 'Siz Allah'a mı şirk koşuyorsunuz' diyerek araya giriyor iktidarın adamları. Ancak 'İyi yaşa diyebilirsin' falan diyerek müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında "Günaydın" demenin bile yasaklandığını iddia eden Kongar, "'Günaydın' diyemiyorsun, 'Selamünaleyküm' diyeceksin diyorlar." diye konuştu.