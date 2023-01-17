MSB’den şehit Jandarma Uzman Çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu için başsağlığı mesajı

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk ve Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu'nun fotoğraflarına yer verildi.

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