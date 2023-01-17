MSB'den şehit Jandarma Uzman Çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu için taziye mesajı yayımladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "17 Ocak 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.
"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk ve Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu'nun fotoğraflarına yer verildi.
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