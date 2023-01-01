CHP yandaşı Merdan Yanardağ’dan AK Parti seçmeni ve İslam dünyasına hakaret! 6’lı masaya HDP ile iş birliği çağrısı

'HESAPLAŞMA' DEDİ AK PARTİ SEÇMENİNİ 'GERİCİLİKLE' SUÇLADI

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın kalem aldığı "TÜRKİYE'NİN TARİHSEL DÖNEMECİ!" başlıklı yazıda Cumhur İttifakı seçmenine hakaret dolu söylemler tepki çekti.



2023 seçimlerini 'tarihsel bir hesaplaşma' olarak gören Yanardağ, Cumhur İttfakı'nın kazanması durumunda Türkiye'nin Emevi yobazlığına teslim olacağını iddia edip "Türkiye ya modern dünyanın bir parçası olacak ya da İslam dünyasının hala aşamadığı ortaçağın karanlığına sürüklenecektir. İkilem basitçe budur" ifadelerini kullandı.





İSLAM DÜNYASINA 'ORTA ÇAĞ' KARANLIĞI BENZETMESİ

İslam dünyasını Orta Çağ karanlığı ile eş tutup AK Parti seçmenini 'gerici' olarak damgalayan Yanardağ, "Türkiye dinci gericiliği aşamaz ise, hibrit bir rejime ve topluma sürüklenerek en iyi olasılıkla Pakistanlaşacaktır" sözleriyle adeta nefret kustu.