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CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan AK Parti seçmeni ve İslam dünyasına hakaret! 6'lı masaya HDP ile iş birliği çağrısı

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Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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CHP yandaşı Merdan Yanardağ’dan AK Parti seçmeni ve İslam dünyasına hakaret! 6’lı masaya HDP ile iş birliği çağrısı

Türkiye tarihinde Cumhuriyet'in yüzüncü yılı yaşanırken gözler artık 2023 seçimlerine çevrildi. Millet İttifakı içinde süren taht oyunları ve adaylık savaşları her geçen gün biraz daha kızışırken CHP destekçisi Merdan Yanardağ'dan manidar bir çıkış geldi. HDP ve türevleri ile iş birliğinin tarihsel görev olduğunu söyleyen Yanardağ, 6'lı masaya çağrıda bulundu. Yanardağ diğer yandan bu seçimlerin bir hesaplaşma seçimi olduğunun altını çizerken AK Parti seçmenini gericilikle suçlayıp İslam dünyasını da 'Orta Çağ karanlığı'na benzetti. İşte detaylar...

2023 yılına girilirken artık ülkemizde Cumhurbaşkanlığı seçimine de az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken Millet İttifakı'nda taht oyunları ve aday belirsizliği gündemdeki yerini koruyor.

KILIÇDAROĞLU "ADAYIM" DİYOR AMA...

ABD ve Londra'da icazet yoklayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim mesajı verse de bu durum ittfak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.

AKŞENER KAZANACAK ADAY DİYEREK İMAMOĞLU'NU ÖNE SÜRÜYOR

Özellikle İYİ Parti lideri Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatıyor, Ekrem İmamoğlu ismini parlatıyor.

SARAÇHANE TİYATROSU

Bunun son örneği merkez üssü Saraçhane olan adaylık tiyatrosu ile bir kez daha gözler önüne serildi. Akşener - İmamoğlu ikilisi el ele verip 'Çak! Yeni başlıyoruz' diyerek 2023 için kollarını sıvadı.

Bu durum CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'ya çağırırken, İmamoğlu bu gelişme sonrası 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyerek topu üzerinden atmak zorunda kalsa da adaylık için yine açık kapı bıraktı.

AHLATLIBEL'DE İKİLİ GÖRÜŞME

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Meral Akşener'le de 6'lı masa için sembolik değeri yüksek olan Ahlatlıbel'de bir 'kriz' masasına oturdu.

Görüşmede uzlaşı çıkmayınca CHP lideri 'çoklu aday' söylemini dolaşıma sokarak her seferinde İYİ Parti ve Meral Akşener tarafından önleri açılan CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önüne set çekti.

ÇOKLU ADAY - ORTAK ADAY TARTIŞMALARI

Bu hamleye İYİ Parti'den yanıt gecikmedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Tek ve ortak aday dışında hiçbir seçeneği doğru bulmuyoruz, sıcak bakmıyoruz" diyerek CHP'ye veto etti.

MERDAN YANARDAĞ'DAN MANİDAR ÇIKIŞ

Masadaki aday belirsizliği, kısır siyaset ve küçük hesaplaşmaların gölgesinde CHP yandaşı fondaş medyanın baş aktörlerinden biri olan TELE 1 yazarıMerdan Yanardağ'dan zamanlaması manidar bir çıkış geldi.

Yanardağ, CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği 6'lı masanın HDP ile iş birliği yapması çağrısında bulundu.

"HDP İLE İŞ BİRLİĞİ TARİHSEL GÖREV"

6'lı masa adına HDP'ye destek mesajı gibi mesaj gönderen Merdan Yanardağ, masanın en önemli eksiğinin 'sol' olduğunu belirterek HDP'nin merkezinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği'nin dikkate alınmasının tarihsel bir görev olduğunu söyledi.

Bu gelişme, 6'lı masanın gölge ortağı HDPKK'ya CHP yandaşı fondaş medya aktörlerince meşruiyet verilme girişimi olarak tüm dikkatleri üzerine topladı.

'HESAPLAŞMA' DEDİ AK PARTİ SEÇMENİNİ 'GERİCİLİKLE' SUÇLADI

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın kalem aldığı "TÜRKİYE'NİN TARİHSEL DÖNEMECİ!" başlıklı yazıda Cumhur İttifakı seçmenine hakaret dolu söylemler tepki çekti.

2023 seçimlerini 'tarihsel bir hesaplaşma' olarak gören Yanardağ, Cumhur İttfakı'nın kazanması durumunda Türkiye'nin Emevi yobazlığına teslim olacağını iddia edip "Türkiye ya modern dünyanın bir parçası olacak ya da İslam dünyasının hala aşamadığı ortaçağın karanlığına sürüklenecektir. İkilem basitçe budur" ifadelerini kullandı.



İSLAM DÜNYASINA 'ORTA ÇAĞ' KARANLIĞI BENZETMESİ

İslam dünyasını Orta Çağ karanlığı ile eş tutup AK Parti seçmenini 'gerici' olarak damgalayan Yanardağ, "Türkiye dinci gericiliği aşamaz ise, hibrit bir rejime ve topluma sürüklenerek en iyi olasılıkla Pakistanlaşacaktır" sözleriyle adeta nefret kustu.

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