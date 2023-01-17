Adana ve Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 7 yabancı uyruklu gözaltında! 7 gözaltı kararı
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen yabancı yuruklu 7 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Yozgat'ta da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösterip, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirtilen yabancı uyruklu 7 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti.
7 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
YOZGAT'TA 7 DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma kapsamında, DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Yozgat'ta saklandıkları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların saklandıkları ev ve eklentilerindeki aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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