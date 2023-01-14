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MHP'den Kızılcahamam'da 'seçim' kampı! Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

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Giriş Tarihi: 14.01.2023
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MHP’den Kızılcahamam’da ’seçim’ kampı! Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti

MHP'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kampı başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 gün sürecek toplantılar öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre partililerle sohbet eden Bahçeli, Şehitler Ağacı'nı da ziyaret etti.

Bahçeli, daha sonra toplantının yapılacağı otele geçti.

Toplantıda, MHP'nin bu yılki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık kapsamında hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar ele alınacak.

Ülke gündeminde yer alan konular ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin sunumlar yapılacak.


MHP’nin Kızılcahamam kampı! MHP'NİN KIZILCAHAMAM KAMPI!

MHP seçim kampına giriyor MHP SEÇİM KAMPINA GİRİYOR

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