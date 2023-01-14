MHP’den Kızılcahamam’da ’seçim’ kampı! Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti

Toplantıda, MHP'nin bu yılki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık kapsamında hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar ele alınacak.

Ülke gündeminde yer alan konular ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin sunumlar yapılacak.





