Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Duax Ngakuru İstanbul’da yakalandı

Uluslararası düzeyde aranan şüphelinin Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de kaldığı saptandı. Belirlenen adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.



Uyuşturucu trafiğini ve yaklaşık 100 milyon dolarlık bir para akışını yönettiği öne sürülen zanlı, yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.