Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Duax Ngakuru İstanbul’da yakalandı
Hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı bulunan Avusturalya’nın önde gelen uyuşturucu çetelerinden Comanchero’nun lideri Duax Ngakuru, İstanbul’da yakalandı. Küresel bir uyuşturucu imparatorluğunun beyni olduğu iddia edilen Yeni Zelanda doğumlu Ngakuru, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı bulunan Avusturalya'nın önde gelen uyuşturucu çetelerinden Comanchero'nun lideri Duax Ngakuru, İstanbul'da yakalandı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan geniş çaplı çalışmada, hakkında "Kırmızı Bülten" bulunan Ngakuru'nun İstanbul'da kaldığı adres ve konumu belirlendi.
Uluslararası düzeyde aranan şüphelinin Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de kaldığı saptandı. Belirlenen adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Uyuşturucu trafiğini ve yaklaşık 100 milyon dolarlık bir para akışını yönettiği öne sürülen zanlı, yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.
Ülkesinde uyuşturucu ticareti suçlaması ile aranan Ngakuru'nun polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç
İdaresine teslim edildiği öğrenildi.
Uyuşturucu ağının liderinin, Avustralyalı yetkililerle yapılacak görüşmelerin ardından ülkesine iade edileceği bilgisine ulaşılırken, Ngakuru, küresel ölçekte büyük uyuşturucu anlaşmalarından bazılarının arkasında olmakla suçlanıyor.
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