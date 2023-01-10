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Uşak'ta 'Kökünü Kurutma Operasyonu'! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 120 kişi gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Uşak’ta ’Kökünü Kurutma Operasyonu’! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 120 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında Uşak'ta önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 127 hedefe yönelik operasyonda 120 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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