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Gabar Dağı'nda terörist avı sürüyor! Bakan Soylu duyurdu: "Bölgede son 3 terörist kaldı"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Gabar Dağı’nda terörist avı sürüyor! Bakan Soylu duyurdu: Bölgede son 3 terörist kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Gabar Dağı'ndaki 7 teröristin 4'ü bugün etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca PKK'ya katılım rakamlarını da değerlendiren Bakan Soylu "Bu yıl PKK'ya katılan 57 kişi. 5558'den geliyoruz biz bu rakama." ifadelerini kullandı.

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