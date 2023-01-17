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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2023
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Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi

Son dakika haberine göre Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlının yakalanması için operasyon yapıldı. TEM şubesi ekipleri söz konusu adreslerde arama yaptı.

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