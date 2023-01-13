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Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirildi

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Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirildi

Son dakika haberleri... Terörle mücadele hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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