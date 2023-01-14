14 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Söz veriyorum' diyerek duyurdu: Bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Söz veriyorum' diyerek duyurdu: Bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2023
ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ’Söz veriyorum’ diyerek duyurdu: Bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Tendürek, Cudi ve Amanoslar'ın tertemiz olduğunu belirterek, "Huzurunuzda söz veriyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA