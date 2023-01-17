Emine Erdoğan’dan "Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık" programında uyarı: Somut adımlar atmazsak yaşam alanı kalmayacak

"SAVAŞIN KAZANANI, ADİL BARIŞIN İSE KAYBEDENİ OLMAZ"



Türkiye'nin 4 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yaptığını, milli gelirine oranla en çok yardım yapan ülke konumunu senelerdir koruduğunu işaret eden Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki savaşın bir kazananı olmaz. Adil bir barışın ise kaybedeni olmaz. Bu bakış açısıyla, Ukrayna'dan Suriye'ye, Filistin'den Myanmar'a kadar, nerede bir mazlum varsa, oraya dostluk ve kardeşlik elimizi uzatıyoruz. Kimi zaman çatışan tarafları, kurduğumuz diplomasi masasında bir araya getiriyor, kimi zaman da İstanbul Tahıl Mutabakatı gibi girişimlerle, küresel krizlerin önüne geçiyoruz. Düne kadar, coğrafyamızda hakim olan 'Osmanlı Barışı'nı, bugün 'Yurtta Barış, Cihanda Barış' ilkesiyle, tüm dünyada devam ettiriyoruz" dedi.