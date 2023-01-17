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Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: İnancın bir timsali

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2023
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Emine Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: İnancın bir timsali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Haksızlık karşısında bir direnişin ve dirilişin öyküsü Şule Yüksel Şenler'in hayatı. Kaleminden dökülen her kelime, bugün dahi umuda olan inancın bir timsali. Hasret ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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