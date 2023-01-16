Turkuvaz Medya Emine Erdoğan’ı ağırladı! Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi öncesi Kenan İmirzalıoğlu ile gülümseten futbol diyaloğu

Turkuvaz Medya yöneticileri ve ekran yüzleri de Emine Erdoğan'a eşlik etti. ATV'nin "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının stüdyosunda Emine Erdoğan'ı yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu karşıladı.