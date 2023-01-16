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Turkuvaz Medya Emine Erdoğan'ı ağırladı! Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi öncesi Kenan İmirzalıoğlu ile gülümseten futbol diyaloğu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
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Turkuvaz Medya Emine Erdoğan’ı ağırladı! Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi öncesi Kenan İmirzalıoğlu ile gülümseten futbol diyaloğu

Turkuvaz Medya tarafından "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" Turkuvaz Medya Center'da düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan zirvenin onur konuğuydu. Erdoğan zirve öncesi Turkuvaz Medya Center'da son teknoloji ile donatılan stüdyoları gezerken, çalışanlarla da sohbet etti. İşte o anlar...

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'ne onur konuğu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan katıldı.

"Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirildi. Zirveye Emine Erdoğan'la birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

ÇOK SAYIDA İSME ÖDÜL VERİLDİ

Basın kuruluşlarına çevre konusunda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Turkuvaz Medya'yı da tebrik etti. Ülkemizin sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına öncüler eden iş dünyasının saygın isimleri ödüllerini Emine Erdoğan'dan aldı.

O isimler arasında Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Zorlu, Ali Ülker, Adil Konukoğlu, Ebru Özdemir, Kübra Kalyoncu Şeherli ve Yavuz Tosyalı gibi isimler vardı.

Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya Center'ı gezerken "çevre dostu" olarak inşa edilen bina hakkında bilgi aldı.

Turkuvaz Medya yöneticileri ve ekran yüzleri de Emine Erdoğan'a eşlik etti. ATV'nin "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının stüdyosunda Emine Erdoğan'ı yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu karşıladı.

"Tatlı Sert" programının sunucusu Müge Anlı da Emine Erdoğan'ı stüdyosunda ağırladı.

Emine Erdoğan A Haber rejisinde Ana Haber Spikeri Salih Nayman ile de sohbet etti. Emine Erdoğan Sıfır Atık Projesi'ne verilen destekten dolayı Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür etti

Emine Erdoğan'ın bir sonraki durağı VAV TV stüdyosu oldu. Erdoğan,son olarak "Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru" programının stüdyosunu ziyaret etti.

Hatipoğlu'nu başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan, son olarak Turkuvaz Medya çalışanları ile sohbet ederken hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turkuvaz Medya Emine Erdoğan’ı ağırladı! TURKUVAZ MEDYA EMİNE ERDOĞAN'I AĞIRLADI!

Erdoğan’dan Turkuvaz Medya’ya özel tebrik

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